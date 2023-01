Schaurige Reise in die Welt der Geister

Rund um die sogenannten Rauhnächte drehte sich alles bei einem Abend im Dorfspeicher in Westbevern, in dessen Mittelpunkt die Künstlerin Gudrun Gunia stand.

Eine gespenstische Atmosphäre herrschte im dunklen Raum des Dorfspeichers − nur mit Kerzenschein beleuchtet: Untermalt mit Liedern und Geschichten zu Rauhnächten aus dem Münsterland sorgten Bänkelsängerin Gudrun Gunia, die gesanglich mit Balladen und Moritaten aufwartete, sowie Gaby Giebel, die Gudrun Gunia zwei Tage vor der Veranstaltung für das Vorlesen der Gruselgeschichten gewinnen konnte, für einen abwechslungsreichen und schönen Abend.

Der Westbeverner Krink hatte zu dieser Veranstaltung, die mit 35 Zuhörern und Zuhörerinnen gut besucht war, eingeladen. Die Rauhnächte gelten laut der Internetseite der Künstlerinnen als eine „Zwischenzeit“, in der man dem Mystischen besonders nah ist: „Es sind die zwölf Nächte von Weihnachten bis zum Dreikönigstag, an den die 'Wilde Jagd' ihr Unwesen treibt: Das Geisterreich ist eröffnet, die ruhelosen Seelen fliegen umher und verfangenen sich schlimmstenfalls in zum Trocknen aufgehängter Wäsche − das jedenfalls fürchtete der Volksglauben jahrhundertelang in dieser dunkelen und unheimlichen Zeit.“

Bänkelsängerin und Gitarristin Gudrun Gunia hat sich dieser Tradition angenommen und nahm das Publikum im Dorfspeicher in Westbevern mit ihren vertonten und gelesenen Geschichten zu den Rauhnächten auf eine schaurig-schöne Reise mit. „Da spielt auch eine uralte Westbeverner Eiche eine Rolle beim tragischen Schicksal einer verbitterten Spinnerin, da würfeln zwei Altgesellen in Brock um ihre Seelen − und das Jüfferken von Hastenbeck hält in den nächtlichen Nebelschwaden über der Bever Ausschau nach dem einst verschollen Geliebten“, heißt es auf der Internetseite.

Die gruseligen Geschichten und Balladen wurden von den Zuhörern teilweise mitgesungen. Und Zugaben wurden von den Besuchern mehrfach gefordert und auch von der Künstlerinnen erfüllt. „Das war ein wunderschöner Abend, den uns Gudrun Gunia und Gaby Giebel geboten haben. So eine rund herum gelungene Veranstaltung, zu der auch der Krink mit seiner Organisation beigetragen hat, darf gerne wiederholt werden“, betonte eine Besucherin voll des Lobes über diesen Abend.