Schilder sollen Baustellenverkehr leiten

Kaum stand der erste Baukran im Baugebiet Lütken Esch II, da kam es nach Angaben von Anliegern zu ersten Problemen. Denn statt der Zufahrt über den Wirtschaftsweg Mersch, die eigentlich für Baufahrzeuge vorgesehen ist, nutzten schwere Fahrzeuge die Anwohnerstraße „Lütken Esch“ und fuhren sich dort teilweise regelrecht fest.

Das haben- verschiedene Kommunalpolitiker aus Westbevern zum Anlass genommen, sich des Themas anzunehmen. Klaus Resnischek (SPD) fordert für die nächste Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 2. Juni einen Sachstandsbericht der Verwaltung ein. In der Begründung schreibt er: „Vor einem Jahr hatte der Bau- und Planungsausschuss beschlossen, zur Entlastung der Straße ‚Im Lütken Esch‘ und Vermeidung von Ärger mit den dortigen Anwohnern eine Entlastungszufahrt zum Baugebiet ‚Lütke Esch II‘ vor allem während der Bauphase über den Wirtschaftsweg Mersch zu schaffen. Beschlossen wurde eine vernünftige Ausschilderung der Ersatzzufahrt sowie eine Schaffung von mehreren Ausweichbuchten entlang des Wirtschaftsweges, damit sich große Lkw begegnen können.“ Die Beschilderung sei zwar mittlerweile erfolgt, Ausweichbuchten aber nicht vorhanden.

In gleicher Angelegenheit hat sich auch CDU-Ratsherr Josef Strotmeier an die Verwaltung gewandt. „Offensichtlich ist die derzeitige Beschilderung nicht so, dass sich besonders Ortsfremde und Zulieferer so zurechtfinden und die vorgesehene Strecke als Zufahrt zum Baugebiet nutzen“, betonte er in einer Mail und bittet um weitere Maßnahmen, um die Situation zu verbessern.

Tim Jungmann, zuständiger Sachbearbeiter in der Verwaltung, betont in diesem Zusammenhang, dass mittlerweile auch an der Ausfahrt aus dem Baugebiet ein Schild aufgestellt worden sei, dass darauf hinweise, dieses über den Wirtschaftsweg zu verlassen.

„Darüber hinaus werden wir weitere Hinweistafeln an der Grevener Straße aufstellen lassen. Diese müssen allerdings erst bestellt werden.“ Zudem sollen in nächster Zeit die Pachtverträge für die Ausweichbuchten abgeschlossen werden, um diese dann schnellstmöglich zu bauen. Und er ergänzt, dass zusätzlich bereits der Hinweis an alle Bauherren erfolgt sei, wie der Verkehr zur Baustelle geregelt werden soll.

Die Verwaltung unterstreicht, dass sie in den vergangenen Monaten keineswegs untätig gewesen sei. Angesichts der Kosten für die Ausweichbuchten im fünfstelligen Bereich sei es aber notwendig gewesen, diese Maßnahme im Haushalt zu verankern. Zudem hätten umfangreichere Gespräche angestanden, um letztlich die erforderlichen Pachtverträge abschließen zu können.