Schilder versetzen ist kein einfacher Akt

Dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Christoph Boge blieb am Ende nicht mehr, als den Kopf zu schütteln – und das taten auch etliche andere Politiker.

Die Christdemokraten fragten im Stadtrat an, ob an verschiedenen Einfahrten in die Stadt – unter anderem an der Alverskirchener Straße – nicht die Ortseingangsschilder ausgebuddelt und an die bestehende Bebauung, die zum Teil deutlich weiter reiche als die Schilder anzeigen würden, angepasst werden könne.

Dass das Ganze kein einfaches Thema, sondern vielmehr ein komplizierter behördlicher Vorgang ist, machte Ordnungsamtsleiter Thomas Riddermann deutlich. Sowohl die Straßenverkehrsbehörde, in diesem Fall der Kreis Warendorf, als auch der Straßenbaulastträger seien bei einem solchen Ansinnen einzubinden und müssten das Ganze prüfen. Das sei ein aufwendiger und manchmal eben auch langwieriger Vorgang, wusste der Amtsleiter aus Erfahrung.

Bezüglich des Warum konnte Bürgermeister Wolfgang Pieper anschließend etwas Licht in das Dunkel solcher behördlichen Vorgänge bringen. Die Kennzeichnung des Ortseingangs durch ein entsprechendes Schild sei mit zahlreichen Rechten und Pflichten verbunden. Dazu gehöre beispielsweise die Frage des Winterdienstes, der dann in eine andere Zuständigkeit falle.

Für das grundsätzliche Ansinnen der Christdemokraten hatte Bürgermeister Wolfgang Pieper viel Verständnis, denn gerade für Anlieger würde eine Versetzung des Ortsschildes auch eine Reduzierung der Geschwindigkeiten und damit weniger Belastungen bedeuten.

Die Verwaltung will nun die Stellen aufnehmen, an denen eine Verlegung der Schilder Sinn macht, um dann den Verwaltungsprozess anzustoßen.