Schlägerei um Marihuana

Die heftige Schlägerei im August 2020 vor der Asylbewerberunterkunft am Orkotten zieht einem zweiten Prozess am Landgericht nach sich. Verhandelt wird unter anderem wegen schweren Raubes.

Vor der Asylbewerberunterkunft am Orkotten ist es im August 2020 zu einer heftigen Schlägerei zwischen Bewohnern und mehreren Männern aus Münster gekommen. Es ging um den Versuch der Münsteraner, eine größere Menge Marihuana an sich zu bringen. In Folge dessen hat das Landgericht im Mai zwei Asylbewerber aus Marokko beziehungsweise Ghana wegen schwerer Körperverletzung zu vier Jahren und neun Monaten beziehungsweise zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt (wir berichteten).

Nun verhandelt das Gericht über die Beteiligung der Münsteraner – 29, 30 und 31 Jahre alt – unter anderem wegen schweren Raubes. Das Verfahren gegen einen vierten Mann (18), Bruder des 30-Jährigen, wurde abgetrennt. Er ist nach Schlägen mit einem Baseballschläger gegen den Kopf schwerstbehindert und nicht verhandlungsfähig.

Die Brüder sollen den Asylbewerber aus Marokko in der Unterkunft – maskiert und bewaffnet – angegriffen haben, um ihm sein „Gras“ abzunehmen und es später selbst zu verkaufen. Der Ghanaer mischte sich ein. An der Schlägerei vor dem Haus war ein dritter Münsteraner beteiligt, ein weiterer wartete im Fluchtauto.

Der Vorgang ist, auch angesichts des Urteils im ersten Prozess, in manchen Punkten unstrittig. Der 30-Jährige hatte als Zeuge allerdings behauptet, es habe sich am Orkotten nicht um Raub gehandelt. Er und sein Bruder hätten den Marokkaner nicht überfallen.

Zu den Vorwürfen gegen sie äußerten sich die Angeklagten am ersten Prozesstag nicht. Bei der Fortsetzung am heutigen Mittwoch sollen die bereits verurteilten Asylbewerber als Zeugen aussagen. Der 30-Jährige gestand beim Prozessauftakt indes, zwischen November 2019 und April 2020 mit Kokain gehandelt zu haben. Dies ist weiterer Anklagepunkt gegen den Mann. Laut der Staatsanwaltschaft soll er dabei 23 500 Euro „eingenommen“ haben.