Digitalisierung ist eine dauerhafte Zukunftsaufgabe. „Neben Klimaschutz ist das das Schlagwort der Zukunft“, ist Stephan Herzig, Leiter des Fachbereichs „Steuerung, Zentrale Dienste, Personal, Finanzwirtschaft“ im Telgter Rathaus, überzeugt. Und deshalb freut er sich auch sehr, dass die Verwaltung seit dem 1. November mit Lara Sommerhage – unbefristet – eine Digitalisierungsbeauftragte hat.

Die 28-Jährige ist aber weder IT-Spezialist, noch Programmierer. Mit Hardware und Software wird sie nicht zu tun haben. Eingestellt worden ist Lara Sommerhage als Projekt- und Prozesssteuererin. Zunächst einmal geht es darum, die Digitalisierung innerhalb der Verwaltung voranzutreiben. „Da haben wir einen gewissen Nachholbedarf. Da ist in den letzten Jahren nicht viel passiert“, sagt Stephan Herzig. „Um die Zukunftsprojekte anzugehen, brauchen wir jemanden, der das systematisch tut.“

„ »Wichtig ist dabei auch, die Mitarbeiter mitzunehmen.« “ Stephan Herzig

Die Digitalisierungsbeauftragte wird sich nun daran machen, den Status quo zu ermitteln, um dadurch festzustellen, was gemacht werden muss. Und vor allem geht es darum eine Prioritätenliste zu erarbeiten. Anschließend gilt es, Prozesse anzustoßen, die Projekte zu koordinieren und dann auch am Laufen zu halten. „Wichtig ist dabei auch, die Mitarbeiter mitzunehmen“, so Herzig. Die „Neue“ soll die Digitale Agenda 1.0, die von Stephan Herzig und Wirtschaftsförderer Andreas Bäumer erstellt worden ist, weiterentwickeln.

„ »Da werden mir viele Werkzeuge für meine künftige Arbeit an die Hand gegeben.« “ Lara Sommerhage

Die neue Rathausmitarbeiterin ist in Telgte aufgewachsen und hat lange in der Emsstadt gelebt. Heute wohnt sie in Everswinkel. Ihr Abitur hat sie am Mauritz-Gymnasium gemacht. Anschließend arbeitete sie acht Jahre in Reisebüros, fünf davon in Telgte. Anschließend hat sie den Bachelor in Wirtschaftspsychologie und BWL gemacht, was sie dazu befähigte, in der Verwaltung in Beckum zu arbeiten und dort Projekte zu konzipieren und durchzuführen. Derzeit absolviert sie berufsbegleitend den Master in Digital Business Management. Gerade hier lernt sie viel über Projektmanagement. „Da werden mir viele Werkzeuge für meine künftige Arbeit an die Hand gegeben“, erzählt die neue Verwaltungsmitarbeiterin.