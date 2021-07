In der Innenstadt herrscht wegen der Sperrung des Münstertors regelmäßig Verkehrschaos. Jetzt ist auch noch ein Schleichweg einseitig dicht.

Am Rochus-Hospital und an Pollerts Kreuz weisen Schilder darauf hin, dass die Durchfahrt derzeit verboten ist.

Die Sperrung des Münstertors wegen der Fahrbahnerneuerung sorgt in der Telgter Innenstadt den Tag über an vielen Stellen für chaotische Verkehrsverhältnisse. Das Baßfeld ist regelmäßig verstopft. Bei der Einfahrt ins „Telgter Ei“ benötigen die motorisierten Verkehrsteilnehmer viel Geduld. Am Orkotten staut sich der Verkehr zu Stoßzeiten bis zur Von-Siemens-Straße zurück.

Da ist es die logische Konsequenz, dass sich die Pkw- und Lkw-Fahrer Schleichwege suchen, um den ausgeschilderten, aber völlig überfüllten Umleitungsstrecken zu entkommen. Eine davon führt am Rochus-Hospital vorbei über die Straße „Wöste“ zu Pollerts Kreuz und von dort über die Straße „Am Jägerhaus“ bis zur Bundesstraße 51. Dieser Weg ist nun zur Einbahnstraße geworden und kann nur noch von der B 51 in Richtung Telgte befahren werden.

Das ist aber nicht geschehen, um den Schleichweg dichtzumachen. „Das ÖPNV-Unternehmen hat uns im Vorfeld mitgeteilt, dass es den öffentlichen Nahverkehr nicht aufrechterhalten kann, wenn die schmale Straße von beiden Seiten befahren werden kann. Wenn das so gekommen wäre, wäre der komplette Telgter Süden vom Nahverkehr abgebunden worden. Das wäre absolut unverhältnismäßig gewesen“, erläutert Tim Jungmann von der Stadtverwaltung. Deshalb habe der Kreis wegen der Enge der Straße in Abstimmung mit der Stadtverwaltung die Einbahnstraßenregelung angeordnet.

Derzeit fahren noch viele Verkehrsteilnehmer vom Orkotten-Kreisel in Richtung Wöste, um dann aber erst hinter dem Rochus auf die ersten „Einfahrt verboten“-Schilder zu stoßen. Am Kreisel werde aber noch ein entsprechendes Hinweisschild aufgestellt, dass auf die Sperrung von Telgter Seite aus hinweisen soll.