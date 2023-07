Schließung sorgt für Ärger

Westfalenfleiß wird die Werkstätte am Orkotten zum 31. Oktober schließen. Der Grund dafür: Das nach Angaben des Unternehmens in die Jahre gekommene angemietete Gebäude entspreche nicht mehr den aktuellen Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen. Die Entscheidung führt zu Unmut.

Die WestfalenFleiß-Werkstätte am Orkotten wird geschlossen.

Westfalenfleiß wird die Werkstätte am Orkotten zum 31. Oktober schließen. Der Grund dafür: Das nach Angaben des Unternehmens in die Jahre gekommene angemietete Gebäude entspreche nicht mehr den aktuellen Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen. Keiner der dort Beschäftigten werde dadurch seinen Arbeitsplatz verlieren, betont das Unternehmen, sondern es gebe – wenn gewünscht – eine Verlegung in andere Werkstätten nach Münster.