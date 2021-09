Schnäppchen auf dem Schulhof

Überaus vielfältig war das Angebot beim 3. Westbeverner Frauen-Flohmarkt „Moonlight-Shopping“. An 40 Ständen konnte sich die zahlreichen vertretenen Kundinnen umschauen und bei der großen Auswahl an Kleidung, Schmuck, Büchern, Schuhen, Taschen und vielem mehr war war für jede Besucherin etwas dabei.

Ilse Bekemeier war in der Hoffnung zum dritten Westbeverner Frauen-Flohmarkt, dem „Open-Air-Moonlight-Shopping“ gekommen, um Bücher und CDs zu erwerben. Ihr Wunsch ging in Erfüllung. „Ich bin glücklich, dass es geklappt hat“, sagte sie und fügte auch gleich einen Dank an das Organisationsteam hinzu: „Toll, dass sich Frauen so einsetzen, damit so eine solche Veranstaltung auf die Beine gestellt werden kann. Mir gefällt auch das gute Miteinander und die Freundlichkeit die man hier erfährt.“ Ilse Bekemeier, die vor 30 Jahren aus Münster nach Westbevern gezogen war, kam dieses Mal als Kundin, nachdem sie bei einer der beiden vorherigen Flohmärkte selbst einige Dinge angeboten hatte.

Bei idealem Wetter konnten sich die Kundinnen an 40 Ständen umschauen, ob etwas passendes für den eigenen Bedarf dabei war. Die meisten Besucher wurden auch fündig, denn die Auswahl an Kleidung, Schmuck, Büchern, CDs, Schuhen, Taschen und Deko war reichlich.

„Hier ist eigentlich für jeden etwas passendes dabei“, meinte eine Kundin, die sich mit Dekoration eindeckte. Die Stände waren auf dem großen Schulhof der ehemaligen Grundschule in Vadrup aufgebaut. Bei einem Rundgang konnte man alle angebotenen Artikel in Augenschein nehmen und bei Bedarf die gut erhaltenen Sachen käuflich erwerben. Eine Getränkebar war für die Gäste ebenso eingerichtet.

„Wir sind sehr zufrieden und freuen uns, dass auch der dritte Frauen-Flohmarkt so gut angenommen wurde“, stellten Melanie Haberecht, Krink Vorstandsmitglied, sowie Cindy Laukötter und Stefanie Hardes vom Orga-Team heraus. Sie wurden durch ein Helferteam unterstützt, dem Tanja Kaffille, Bianca Ahlbrandt und Nicole Bäumer angehörten.

Die Veranstaltung wurde unter Einhaltung der „3-G- Regel“ durchgeführt. Coronabedingt konnte das Fingerfood-Buffet in diesem Jahr allerdings nicht stattfinden. Als Standgebühr wurden deshalb vom Orga-Team von den Verkäuferinnen drei Euro als Spende für neue Projekte für Kinder in Westbevern eingesammelt.