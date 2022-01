Schnäppchenjagd auf dem Schulhof

Auch wenn vieles derzeit wegen Corona noch nicht planbar ist, so blickt man auch beim Westbeverner Krink voraus und hat ein paar Veranstaltungen ins Auge gefasst. Der Kinder-Flohmarkt „Schnapp Dir eine Decke“ hat sich zu einer beliebten Veranstaltung im Terminkalender des Krink entwickelt. Am 25. Juni (Samstag) um 9 Uhr möchte der „Kids- & Teens-Kreis“ unter der Leitung von Melanie Haberecht eine Neuauflage durchführen, nachdem es in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich war. Veranstaltungsort ist wieder der Schulhof der ehemaligen Grundschule in Vadrup. Das Flohmarkt-Event findet nur bei gutem Wetter draußen statt. Das Organisatorenteam behält dabei die Entwicklung der Pandemie im Auge.

Das gilt auch für den Frauen-Flohmarkt „Moonlight Shopping“, den der Krink am 20. August (Samstag) um 17 Uhr durchführen möchte. Er soll ebenfalls auf dem Schulhof der ehemaligen Vadruper Grundschule stattfinden. Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter draußen statt. Auch zu dieser schon Tradition gewordenen Veranstaltung erfolgen weitere Details rechtzeitig.