Schneechaos lässt Gebühren steigen

Das Schneechaos Anfang 2021 wirkt sich bis in die nächsten Jahre aus: Denn die deutlich gestiegenen Winterdienstkosten, die unter anderem dazu notwendig waren, um den Massen an weißer Pracht Herr zu werden, werden auf die nächsten Gebührenjahre verteilt. Das segnete der Finanzausschuss jetzt ab.

Kostenverteilung über drei Jahre

Normalerweise rechnet die Stadt mit Winterdienstkosten von durchschnittlich 50.000 Euro pro Jahr. Am Ende des Jahres 2021 lagen die Gesamtkosten aber bei rund 120.000 Euro und damit 70.000 Euro über dem Ansatz. Das hat im Bereich der Straßenreinigung zu einer Nachkalkulation geführt. Das Ergebnis ist eine sogenannte Unterdeckung in Höhe von rund 54.000 Euro. Verteilt über die Jahre 2023, 2024 und 2025 werden diese zusätzlichen Kosten nun in die Gebühren eingerechnet.

Das wiederum führt je nach Straße und der sogenannten Reinigungsklasse zu Gebührensteigerungen zwischen 14,34 und 19,33 Prozent. Das wiederum bedeutet in konkreten Zahlen, dass pro abzurechnendem Frontmeter zwischen 21 und 37 Cent mehr als bisher berechnet werden.

Zwischen 14 und 19 Prozent mehr

Übrigens: In Telgte werden rund 96 Kilometer Straßen und Wege regelmäßig gereinigt. Das Gros davon sind sogenannte Anliegerstraßen mit einer Gesamtlänge von 53 Kilometern. 21 Kilometer lang ist das innerörtliche Wegenetz, knapp 15 Kilometer betreffen überörtliche Straßen, und die Anliegerstraßen im Bereich der Altstadt, hier gibt es einen wöchentlichen Reinigungsrhythmus, sind knapp sieben Kilometer lang.