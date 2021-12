Schneeflocken für guten Zweck

Kurz vor Weihnachten haben die vier Grundschüler Jonathan, Raphael, Jakob und Keke ihre Eltern mit einer besonderen Aktion überrascht: „Wir gehen jetzt Schneeflocken verkaufen“, sagten sie. Gemeinsam hatten die vier Kinder die Idee, so Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Also haben sie in ihrer freien Zeit in der OGS der Brüder-Grimm-Schule und in ihrer Freizeit Schneeflocken gebastelt, um diese zu verkaufen.

An zwei Tagen machten sich die Jungen dann auf den Weg durch die Nachbarschaft rund um den Hasenkamp. An den Haustüren boten sie ihre Schneeflocken an und bekamen so dank der Spendenbereitschaft der Telgter 150 Euro zusammen. Die Summe haben die vier an den Verein „Ein Geschenk für Kinder“ gespendet. Dieser unterstützt hilfsbedürftige Kinder in der Eifel.