Schnell Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge schaffen

Mehr als eine Million Menschen sollen inzwischen auf ihrer Flucht vor den Kriegshandlungen die Ukraine verlassen haben. Zunächst sind sie in den Nachbarstaaten Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Moldawien untergekommen. Doch diese Länder können die Last nicht allein tragen, so dass die Flüchtlinge innerhalb der Europäischen Union weiterverteilt werden. Die ersten haben bereits Deutschland erreicht. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die ersten Kriegsflüchtlinge Telgte zugewiesen werden. Die Stadtverwaltung bereitet sich bereits intensiv auf deren Unterbringung vor. Hilfsstrukturen werden aufgebaut.

Dabei hat die Stadt wie alle anderen Kommunen die Vorgaben des Landes Nordrhein-Westfalen und der übergeordneten staatlichen Stellen zu beachten. Zu klären sind – auch wenn dies zunächst sehr bürokratisch erscheint – der Aufenthaltsstatus und der Rechtskreis der hierher geflüchteten Menschen, damit sie ohne größere Verzögerungen oder Schwierigkeiten Hilfeleistungen in Anspruch nehmen können, ohne beispielsweise langwierige Asylverfahren durchlaufen zu müssen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Auch in Telgte ist „eine Welle der Hilfsbereitschaft“ (Bürgermeister Wolfgang Pieper) spürbar. Die Menschen wollen den in Not Geratenen auf vielfältige Art und Weise helfen. „Uns freut die große Anteilnahme der Bevölkerung und die wirklich tolle Hilfsbereitschaft“, sagt Fachbereichsleiterin Tanja Schnur. „Wir stimmen derzeit das organisatorische Rückgrat ab, damit Hilfe effizient erfolgen kann.“

Die Verwaltung plant, in Kürze einen Aufruf für spezifische Unterstützungsmöglichkeiten zu starten. Die Verwaltung wird dazu das bereits erprobte „Hilfetelefon“ als Hotline reaktivieren und entsprechende Informationen auf ihrer Homepage – www.telgte.de – veröffentlichen. „Wir sind derzeit mit Hochdruck dabei, erforderliche Hilfe- und Unterbringungsstrukturen für die durch den Krieg vertriebenen Menschen aus der Ukraine vorzubereiten und aufzubauen“, berichtet Fachbereichsleiter Thomas Riddermann, der mit seinem Team auch für die Aufnahme und Unterbringung Geflüchteter zuständig ist. Ein Abstimmungsgespräch dazu hat mit den verschiedenen beteiligten Verwaltungseinheiten im Rathaus sowie mit Vertretern des Vereins „Zib – Zusammen ist besser“ sowie mit anderen Beteiligten am Mittwochabend stattgefunden statt.

Die Stadt muss möglichst schnell zusätzliche Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. „Die Kapazitäten in den jetzt schon genutzten Unterkünften sind erschöpft“, erklärte Wolfgang Pieper. Mehrere Optionen werden derzeit geprüft. Dazu gehört auch die private Unterbringung – zum Beispiel in Ferienwohnungen. Die Nutzung einer Sporthalle – wie dies im Jahr 2015 bereits in der Zweifachhalle am Schulzentrum der Fall war – ist eine weitere Möglichkeit.

Nicht in Betracht kommt wohl das Bürgerhaus. Dort fehlt es unter anderem an Duschen.