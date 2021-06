Schnelltests auf dem Schulhof

Kein einziger Schüler der Sekundarschule ist in dieser Woche getestet worden bzw. konnte sich selbst testen. Doch am Montag soll es losgehen. Schulleiterin Inge de Lange lobt derweil die Telgter Bevölkerung.

Alle Schülerinnen und Schüler gehen seit dem 15. März wieder zur Schule. Diese breite Öffnung sollte flankiert werden von Impfungen und regelmäßigen Selbsttests der Schüler. Doch die Tests kommen nur zögerlich oder bisher gar nicht an. Wie sieht es an der Sekundarschule in Telgte aus? WN-Redakteurin Bettina Laerbusch hat darüber am Freitag mit der Leiterin dieser Schule, Inge de Lange, gesprochen.

Wir haben am Anfang dieser Woche diesen Termin ausgemacht, wollten heute, also am letzten Schultag dieser Woche, darüber reden, wie es mit den Schnelltests bei den Schülern läuft. Jetzt haben sich in dieser Woche die Ereignisse wieder einmal überschlagen. Wie ist die Situation augenblicklich in Ihrer Schule?

Inge de Lange: Es kommt jetzt noch einmal eine zusätzliche Belastung auf uns zu, die Selbsttests zu organisieren. Wir haben unsere Pakete dafür bisher noch nicht bekommen. Die kommen laut DHL heute. Das heißt, wir müssen jetzt für Montag/Dienstag die Durchführung dieser Selbsttests organisieren.

Sind Sie sicher, dass die Testpakete heute ankommen?

De Lange: Ja, ich bin jetzt ziemlich sicher, dass die Pakete heute eintreffen.

Wie viele Tests kriegen Sie?

De Lange: Einen pro Schüler.

Das heißt, wie viele Tests kommen?

De Lange: Etwa 600. Wir werden aber nicht alle benötigen, da einige Eltern Widerspruch gegen die Testung ihres Kindes eingelegt haben.

600 Tests kommen

Können Sie sagen, wie viele Eltern nicht wollen, dass ihre Kinder getestet werden?

De Lange: Acht.

Wie wird das Testen konkret vonstattengehen? Ist jeder einzelne Lehrer verantwortlich?

De Lange: Nein, die Schulleitung ist verantwortlich. Getestet werden soll laut Schulministerium morgens möglichst früh. Das lässt sich natürlich nicht so einfach durchführen. Auf der anderen Seite sollen die Schülerinnen und Schüler selbstverständlich nicht erst fünf Stunden nebeneinandersitzen – und dann stellt sich heraus, dass der Schüler xy positiv ist. Die Tests lassen sich aber nicht alle in der ersten Stunde bewältigen. Zusätzlich haben wir das Problem in unserer Schule, dass wir nur Kippfenster haben, die Fenster also gar nicht richtig öffnen können. Es gibt jetzt eine doppelte Anweisung vom Schulministerium. Einerseits, dass auch im Klassenraum jeder Schüler seine Maske trägt. Jetzt soll aber die Hälfte der Gruppe, die da sitzt, die Masken abnehmen für den Test. Das ist bei Kippfenstern, finde ich, ein gewagtes Unterfangen.

Verhalten bei positivem Test

Das heißt: Die Tests der Schülerinnen und Schüler erfolgen draußen?

De Lange: Ja, wir testen auf dem Schulhof. Ein weitaus größeres Problem könnten dabei positive Testergebnisse sein – es gab Schulen, da gab es 20 Positivtestungen. Wie bringen wir positiv getestete Schüler unter?

Was machen Sie dann?

De Lange: Die offizielle Anweisung besagt, dass wir diese Schüler pädagogisch begleiten.

Was bedeutet das denn?

De Lange: Der Schüler ist vielleicht über das Ergebnis geschockt, darum wird es ja gehen. Jeder hofft natürlich, dass er ein negatives Ergebnis erhält. Selbst Erwachsene sind, wenn sie positiv getestet wurden, ohne dass sie Symptome haben, geschockt. Letztendlich erzeugt es durch die viele Berichterstattung auch Angst – da ist pädagogische Begleitung wichtig. So ist das gemeint. Wir testen immer acht Lerngruppen gleichzeitig. Am nächsten Tag kommt die andere Hälfte der Klasse dran.

Das pädagogische, menschliche Begleiten des Schülers ist das eine, aber das reicht nicht.

De Lange: Wir informieren natürlich die Eltern über das Ergebnis.

Und wenn die nicht erreichbar sind?

De Lange: Genau, dann muss der Schüler separiert und so lange betreut werden, bis er von den Eltern abgeholt wird. Bei einem Schüler geht das ja noch. Bei zwei oder drei Schülern auch noch. Jetzt muss man aber auch sehen, dass das Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium ja schon am Dienstag seine Tests durchgeführt hat. Ich hatte gestern einen Austausch mit der Schulleiterin: Dort gab es keinen positiven Test. Das lässt natürlich hoffen. Wir hoffen, dass das für Telgte ein Abbild ist. Das Infektionsgeschehen ist in Telgte noch nicht wieder so aufgeflammt.

Alle Lehrer impfen

Das andere große Thema in dieser Woche ist der Impfstopp für Astrazeneca am Montagnachmittag, der am Donnerstagabend dann wieder aufgehoben worden ist. Sie waren mit ihrem Kollegium nicht direkt davon betroffen, da nur Lehrer aus Grundschulen und Förderschulen damit zurzeit geimpft werden dürfen.

De Lange: Wir haben sehr wohl an die Landesregierung geschrieben, dass wir es befremdlich finden, dass nicht alle Lehrkräfte geimpft werden.

Wer ist „Wir“?

De Lang: Die Schule. Wir haben 60 sogenannte Kinder mit Unterstützungsbedarf. Das sind Kinder, die auch an Förderschulen begleitet werden. Wir sind Schule des gemeinsamen Lernens. Warum man diese Schulen ausgenommen hat bei der Impfpriorisierung, das verstehen wir nicht. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass sie, wenn sie so ein Kind unterrichten, häufig neben ihm, hinter ihm, vor ihm – ganz nah – stehen.

Diesen Brief haben Sie unabhängig davon, dass Astrazenca mehrere Tage nicht verimpft wurde, geschrieben. Also schon vorher?

De Lange: Ja, richtig. Ich würde mir wünschen, wenn man die Schulen offenhalten will, dass auch wir, wie Polizisten, sofort geimpft werden. Ich habe viele Kollegen, die über 60 Jahre sind und mit 13, 14 Kindern im Raum unterrichten, in dem nur Kippfenster sind. Ich würde mich mit Astrazeneca sofort impfen lassen. Ich glaube, dass das Risiko, dem die Kolleginnen und Kollegen hier in der Schule ausgesetzt sind, größer ist als das Risiko, das man eingeht, wenn man sich impfen lassen würde. Ich würde es sofort machen.

Glauben Sie, dass die Schulen nach den Osterferien wieder öffnen?

De Lange: Ja, ich glaube, dass es so weitergeht – so wie jetzt mit Wechselunterricht. Ich würde mir aber wünschen, mehr Handlungsfreiheit zu bekommen.

Mehr Freiräume

Um was zu machen oder zu entscheiden?

De Lange: Um auch einmal selbst zu entscheiden, eine ganze Klasse nach Hause zu schicken, wenn es einen positiv Getesteten geben sollte. Viele Eltern würden das auch unterstützen, dass dann zur Sicherheit erst einmal alle aus der betreffenden Klasse nach Hause gehen. Ich sage weiterhin, ich kann es nicht nachvollziehen, dass jetzt, wo wir wissen, dass die britische Mutante überall angekommen ist, nur die Eltern getestet werden, wenn etwa im Betrieb ein Fall aufgetreten ist, und die Kinder erst einmal weiter zur Schule gehen, ohne auch getestet worden zu sein.

Frage: Was ist für Sie persönlich in der Pandemie die größte Herausforderung?

De Lange: Was mich am meisten belastet, ist die Verantwortung. Es bleiben ja immer Spielräume für die Schulleitung. Diese so zu nutzen, dass sie am besten für alle sind, das ist die Herausforderung. Das Recht auf Unterricht und Bildung sowie das Recht auf Gesundheit und Unversehrtheit – bisher haben wird es gut gemanagt. Aber jetzt gibt es die Mutanten, die ja ansteckender sein sollen. Wie wirkt sich das aus? Das macht mir schon Sorgen. Der Bus, der Weg zur Schule – da können wir nicht sehen, wie die Schüler sich verhalten. Mich freut es, dass wir in Telgte wieder einen Inzidenzwert von 45 haben (Anmerkung der Redaktion: Wert von Donnerstag). Das ist ein Verdienst der Telgter Bevölkerung, der sich natürlich auch in der Schule niederschlägt. Da kann man nur sagen, dass die Bevölkerung in Telgte das gut macht – und ich hoffe, dass alle noch so viel Energie haben, es solange durchzuhalten, bis die Impfungen uns im größeren Maß schützen.