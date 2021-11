Schon jetzt 28 Zusagen

Das ist Zuversicht: „Wenn sich nicht noch etwas gravierendes in der Corona-Pandemie ergibt, wird es den traditionellen Vadruper Weihnachtsmarkt in bewährter Form geben“, so Organisator Franz Rottwinkel.

Für den Vadruper Weihnachtsmarkt am 5. Dezember steht nicht nur das Konzept, es gibt auch bereits 28 Zusagen von Standbetreibern. Die örtlichen Vereine machen mit bei der Gemeinschaftsaktion des Westbeverner Krink und der Vereinsgemeinschaft.

Franz Rottwinkel gibt sich ausgesprochen zuversichtlich, ist innerlich aber durchaus angespannt, denn der 27. Vadruper Weihnachtsmarkt rückt näher. Und damit beginnt auch die heiße Phase der Vorbereitung. Am 5. Dezember (Sonntag) soll auf dem Brinker Platz und im Bereich von Riesenbecks Küchenkotten eine ansprechende Atmosphäre herrschen. Alles unter Einhaltung der 3G-Regel.

„Wenn sich nicht noch etwas Gravierendes in der Corona-Pandemie ergibt, wird es den traditionellen Vadruper Weihnachtsmarkt in bewährter Form geben“, so Organisator Franz Rottwinkel, der zusammen mit Hubert Burlage, Josef Weilke und Albert Laubrock (Westbeverner Krink) sowie den Helfern, die beim Auf- und Abbau mit anpacken, das beliebte Event stemmen.

Von Westbevern für Westbevern

Ein Familienfest von Westbevern für Westbevern, denn die Bürger machen mit – sei es als Standbetreiber oder durch Gesang und instrumentale Klänge. Oder sie vereinen sogar beides. Auch die beiden Kindergärten „Sternenzelt“ Vadrup und St. Christophorus Dorf sowie der Förderverein der Grundschule beteiligen sich am Weihnachtsmarkt.

„Ich bin sehr erfreut über bereits 28 feste Zusagen von Standbetreibern, die unter anderem auch aus Marl, Hopsten und Glandorf kommen. Dadurch ergibt sich wieder eine vielfältige Angebotspalette an den Ständen. Die meisten von ihnen sind bereits seit einigen Jahren stets dabei„, so Rottwinkel.

Die 23 vorhandenen Hütten sind vergaben. Diese und die offenen Stände werden auf dem Areal so platziert, dass sich jeweils ein kleiner Abstand ergibt. Den sollten auch die Besucher einhalten. „Jeder sollte selbst mit seinem Verhalten zu einem reibungslosen Ablauf in dieser Zeit beitragen“, sagt Rottwinkel. Das Konzept steht, ein Teil der Vorbereitung ist in trockenen Tüchern. „Jetzt beginnt der Feinschliff“, meint der Organisator. Anziehungspunkt für Jung und Alt dürfte unter anderem die lebensgroße Krippe sein, für die die Wiewelhooker verantwortlich zeichnen. Zu den Krippenfiguren gesellen sich die lebenden Tiere: Esel, Rind und Schafe.

Genehmigung liegt vor

Die Genehmigung durch die Behörden liegt vor, teilt Rottwinkel mit. Bis zur Eröffnung am Sonntag um 11 Uhr gibt es für die Helfer aber noch einiges zu tun, um den Markt in einem besonderen Glanz – auch mit einem hell erleuchteten Weihnachtsbaum – erstrahlen zu lassen. Die Cafeteria befindet sich dieses Mal in „Piesers Gasthaus“.

Seit 1994 sind der Westbeverner Krink und die Vereinsgemeinschaft Träger des kleinen, aber feinen Weihnachtsmarktes. Der Nikolaus in einer Kutsche wird die Kinder und Jugendlichen bereits am 4. Dezember (Samstag) bei seiner Fahrt durch die Straßenzüge in Vadrup besuchen und ihnen Süßes zukommen lassen. Dazu eingeladen sich auch die Kinder und Jugendlichen aus Westbevern-Dorf. Nähere Einzelheiten zum Erscheinen des Nikolauses werden noch rechtzeitig bekannt gegeben. Die Premiere dieser Rundfahrt im vergangenen Jahr als Alternative zum ausgefallenen Weihnachtsmarkt fand eine sehr gute Resonanz.

Der Vadruper Weihnachtsmarkt ist am 5. Dezember von 11 bis 18.30 Uhr geöffnet.