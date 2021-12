Schöne Bescherung für den Musikzug

Über eine schöne Bescherung bereits vor dem Fest kann sich der Musikzug Westbevern-Dorf freuen. Anlässlich des Weihnachtsessen überraschte Norbert Hüttmann, Vorsitzender des Bürgerschützenvereins, die Musiker mit einer Spende in Höhe von 500 Euro. „Ihr seid immer aktiv und begeistert mit euren Melodien. Wir vom Bürgerschützenverein unterstützen gerne eure Arbeit und die Nachwuchsförderung in dieser schwierigen Zeit, in der es euch an Auftritten und somit auch an Einnahmen fehlt“, stellte Norbert Hüttmann heraus.

Luder Tepper und die Aktiven freuten sich sehr über den Zuschuss, der zum passenden Zeitpunkt kam. „Damit können wir einen Teil der Fixkosten abdecken“, hieß es unter anderem.

Der Musikzug unterstützt die Aktivitäten des Bürgerschützenvereins musikalisch, unter anderem beim Schützenfest, der Schnatfahrt und weiteren Veranstaltungen im Jahresablauf. „Dass in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie fast alle Auftritte ausgefallen sind, trifft uns natürlich sehr“, betonte Tepper. Dennoch gelte es weiterhin, den Blick nach vorne zu richten und auf bessere Zeiten zu hoffen.