Schönsten Seiten der Emsauen entdecken

„Wo die Emsauen am schönsten sind“, ist eine naturkundliche Wanderung mit Udo Wellerdieck überschrieben, die am Sonntag (8. August) von Münsterland-Safaris in Kooperation mit der NABU-Naturschutzstation Münsterland angeboten wird.

Bei dieser rund sechs Kilometer langen Wanderung durch das Naturschutzgebiet werden die Emsauen rund um Haus Langen bei Westbevern erkundet.

Mit den beiden NABU-Weideflächen „Pöhlen“ und „Lauheide“, einer Jahrhunderte alten Hutelandschaft und einem naturnahen Eichenwald reihen sich die landschaftlichen Attraktionen hier nahtlos aneinander, heißt es in einer Pressemitteilung. „Man hat das Gefühl, in längst vergangene Zeiten zu blicken. Und so leben vor Ort auch noch viele Tierarten, die mittlerweile selten geworden sind.“

Die Wanderung startet am 8. August um 10 Uhr am Aussichtsturm „Pöhlen Nord“, Mersch 3A, in Westbevern. Sie dauert rund drei Stunden und kostet für Erwachsene sieben Euro, für NABU-Mitglieder fünf Euro und für Kinder vier Euro.

Es wird darum gebeten, einen Mund-Nase-Schutz bereitzuhalten. Weitere Informationen gibt es bei Udo Wellerdieck,

02 51/39 50 79 28 oder 01 51/51 56 36 38 oder per Mail: udo.wellerdieck@gmx.