Schrauben, schnitzen oder naschen

Da alle gerne das Fahrrad benutzen, bietet sich den Kindern im Alter ab acht Jahren im Herbst-Ferienprogramm des Krinks eine gute Gelegenheit, selbst zu schrauben – an eigenen oder fremden Rädern in der Fahrradwerkstatt unter Anleitung der Krinkrentner.

Kinder und Jugendliche dürfen sich über interessante und spannende Projekte der Kreativ-Werkstatt des Westbeverner Krinks auch in den anstehenden Herbstferien freuen. Das Programm mit fünf Angeboten bietet für jeden Geschmack etwas. Möglich wurde das durch das erneute Engagement von Ehrenamtlichen. Und nach der großen Resonanz, die die jüngsten Projekte in den Sommerferien erfuhren, dürfen die Organisatoren guter Dinge sein, dass ihre Angebote erneut gut angenommen werden.

Los geht es mit „Märchen – Erzählungen“ mit Hildegard Markfort im Dorfspeicher am 5. Oktober (Mittwoch) um 16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne vorherige Anmeldung möglich. Der Förderverein des Kindergartens „Sternenzelt“ sorgt am 6. Oktober (Donnerstag) in der Zeit von 16 bis 18 Uhr für Kaffee und Kuchen auf dem Vadruper Wochenmarkt.

In der Fahrradwerkstatt ist Schrauben am eigenen oder fremden Fahrrädern mit den Krinkrentnern am 10. Oktober (Montag) um 14.30 Uhr angesagt. Die Teilnahme für Kinder ab acht Jahren ist kostenlos, allerdings ist eine vorherige Anmeldung bei Melanie Haberecht unter

01 71/26 56 506 notwendig. Die Zahl der Plätze ist begrenzt.

Das bislang stets beliebte Schnitzen von Halloween-Kürbissen mit Maren Rösmann findet am 11. Oktober (Dienstag) in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr in der ehemaligen Grundschule in Vadrup statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich (der Eigenanteil beträgt zwei Euro). Für Waffeln am Vadruper Wochenmarkt sorgt der Förderverein der Grundschule Westbevern am 13. Oktober (Donnerstag) von 16 bis 18 Uhr.