Schub für die Digitalisierung

Stadt investiert erheblich in die IT-Ausstattung der Grundschulen

Telgte/Westbevern

Die Stadt investiert aktuell in einem erheblichen Umfang in die IT-Hardware-Ausstattung der Telgter Grundschulen. Groß-Fernseher zur Darstellung der Unterrichtsinhalte in den Klassenräumen und eine große Menge iPads sollen nicht nur eine zeitgemäße Ausstattung auch der Klassen eins bis vier ermöglichen, sonder verstärkt auch multimedialen Unterricht.