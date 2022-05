Schuldächer sollen Strom erzeugen

Planungen für die Brüder-Grimm-Schule und die Grundschule in Westbevern

Weiterer Sonnenstrom soll mit Hilfe von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden erzeugt werden. Konkret geht es um Dachflächen der Brüder-Grimm-Schule und der St.-Christophorus-Schule in Westbevern, die mit entsprechenden Modulen belegt werden sollen.

Über das Betreibermodell gab es im Klimaausschuss aber einige Diskussionen. Die Verwaltung hatte in der Beschlussvorlage die Stadtwerke Ostmünsterland favorisiert. Teile der Politik forderten eine Prüfung, ob es nicht sinnvoller sein könnte, dass die Stadt die Anlagen selbst betreibt und den Strom selbst verbraucht. Das soll nun im Detail durchgerechnet und die Ergebnisse dem Fachausschuss präsentiert werden.

Grundlage für die neuerlichen Überlegungen zur Nutzung kommunaler Dachflächen war eine Machbarkeitsstudie, die das Ingenieurbüro „iNeG“ aus Bad Iburg erstellt hatte.

Machbarkeitsstudie

Im Ergebnis kommen die Experten aufgrund der Potenziale zu folgender Handlungsempfehlung und Prioritätensetzung:

Die Dachflächen der Grundschule in Westbevern bieten demnach ein theoretisches Potenzial von 156,8 Kilowatt-Peak – das ist die „Höchstleistung“ einer Photovoltaikanlage – mit einem berechneten Eigenverbrauchsanteil von 22,8 Prozent.

Nach der Untersuchung bieten die Dachflächen der Brüder-Grimm-Schule ein theoretisches Potenzial von 3,74 Kilowatt-Peak mit einem möglichen Eigenverbrauchsanteil von 100 Prozent.

Diese beiden Dachflächenpotenziale sollen vorrangig belegt werden.

Ebenfalls untersucht wurde das Rathaus. Das Gebäude bietet ein theoretisches Potenzial von 71,25 Kilowatt-Peak mit einem Eigenverbrauchsanteil von 77,1 Prozent. Die Verwaltung unterbreitete aber folgenden Vorschlag: „Da in den kommenden Jahren umfassende Sanierungsarbeiten sowohl an der Außenfassade als auch im Inneren erfolgen müssen, wird die Installation von Dachphotovoltaikanlagen vorerst zurückgestellt, bis die Durchführung der Bauarbeiten eine solche ermöglicht.

Kontinuierlicher Prozess

In Form eines kontinuierlichen Prozesses sollen schrittweise weitere kommunale Dachflächen mit Photovoltaikanlagen belegt werden. Dazu werden die technischen und organisatorischen Fragen für jedes kommunale Gebäude untersucht.

Hinterfragt wurde in der Diskussion das vorgeschlagene Betreibermodell: Die Verwaltung präferierte eine Kooperation mit den Stadtwerken Ostmünsterland. Die Idee dabei: Der Versorger ist für die Investition sowie die Abrechnung und Administration der Anlagen zuständig und verkauft den auf den kommunalen Gebäuden erzeigten Strom zu einem vergünstigten Tarif an die Stadt veräußern. Diese Konstruktion habe sich aus Sicht der Verwaltung am Beispiel der Anlage auf dem städtischen Bauhof bewährt.

Insbesondere die CDU-Fraktion stellte die Frage, ob dieses Betreibermodell unterm Strich tatsächlich das wirtschaftlichste Vorgehen ist. Alternativ sei es ja möglich, dass die Stadt selbst investiert, betreibt, abrechnet und administriert und den selbst erzeugten Strom auch im jeweiligen Gebäude selbst verbraucht. Das soll nun durch eine detaillierte Gegenüberstellung eruiert werden.