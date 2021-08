„Schule ist nicht nur Lernen“

Telgte

Am kommenden Mittwoch beginnt das neue Schuljahr. In dieses geht die Sekundarschule an der Marienlinde mit einem neuen Schulleiter. Steffen Möller freut sich auf die neue Aufgabe, hat aber auch Respekt. Im Gespräch stellt der 53-Jährige seine Vorstellungen einer modernen Schule vor.

Von Stefan Flockert