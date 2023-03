Schulen jetzt fit machen

Mit knapp 60 Millionen Euro im Aufwand und einem Investitionsvolumen von über 50 Millionen Euro innerhalb der nächsten zwei Jahre ist der größte Haushalt, den die Stadt Telgte jemals hatte. Aber die Kehrseite der Medaille ist auch, dass der Schuldenstand der Stadt Telgte mit 36 Millionen Euro (Tendenz steigend) eine schwindelerregende Höhe erreicht hat. Trotzdem gilt die Devise für uns: Jetzt muss investiert werden, denn jetzt haben wir die großen Schülerzahlen und die große Zahl der Kita-Kinder. Die Schulen im Stadtgebiet müssen jetzt für die Zukunft fit gemacht werden, denn die Bildung unserer Kinder ist die größte Investition in die Zukunft. Wir haben jetzt die höchste Zahl an Flüchtlingen überhaupt und die Tendenz ist eher steigend. Sie gilt es unterzubringen, zu betreuen, zu beschulen, um sie in die Stadtgesellschaft zu integrieren. Und daraus resultiert die dritte Säule der Herausforderungen für Telgte in der Zukunft, die Wohnungssituation. Die Stadt Telgte ist aufgerufen, nicht nur auf den privaten Wohnungsmarkt zu setzen, sondern auch aktiv in den Bau von bezahlbarem Wohnraum zu investieren. Wir dürfen den Wohnungsmarkt nicht dem freien Spiel der Kräfte überlassen, denn durch gestiegene Baukosten, gestiegene Zinsen und immer teurer werdende Grundstückspreise gehen die Kurven steil nach oben. Deswegen muss die Stadt selbst in bezahlbaren Wohnraum investieren unter Ausnutzung der öffentlichen Wohnbauförderung durch die KfW-Bank. Hier bietet sich gerade die Form einer eigenen Wohnungsbaugesellschaft an. Es bleiben sonst zu viele Bürger auf der Strecke, die sich keinen Wohnraum mehr leisten können. Die von der Stadtverwaltung vorgeschlagene Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und B in 2024 kommt für unsere Fraktion nicht in Frage. Erst muss der Haushalt 2024 aufgestellt sein, um über Anhebung zu entscheiden. Und der wird erst in einem Jahr aufgestellt. Zudem kommen ja in 2025 die Auswirkungen der neuen Grundsteuerreform. Und da müssen wir genau hinschauen.