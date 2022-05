Schüler als Konfliktlöser

Wie funktioniert Politik, wie werden Entscheidungen auch im Krisenfall getroffen? Antworten darauf bekamen nun Schüler am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium während eines Planspiels.

Planspiel am Gymnasium

Im Rahmen der Kampagne „Humanitäre Schule“ nahmen die Elftklässler des Gymnasiums am Planspiel „h.e.l.p.“ teil.

Einen anderen Einblick in die Politik und ihre Entscheidungen bekamen jetzt Schülerinnen und Schüler am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium. Im Rahmen der Kampagne „Humanitäre Schule“ des Jugendrotkreuzes (JRK) nahmen die Elftklässler aus den Sozialwissenschaftskursen von Silke Groß am Planspiel „h.e.l.p.“ teil. „Es geht darum einen anderen Blick dafür zu bekommen, wie Politik funktioniert und wie Entscheidungen getroffen werden“, sagte Silke Groß zur Intention.

„h.e.l.p.“ steht für „Humanitäres Entwicklungs- und Lernprojekt“ und ist ein politisches Planspiel. Ziel ist es, dass die Schüler gemeinsam eine Lösung für einen fiktiven Konflikt finden, bei dem das humanitäre Völkerrecht verletzt wird. Das Szenario: Im afrikanischen Malea herrscht Krieg. In der Provinz Lufar kommt es regelmäßig zu Unruhen, die Rebellenorganisation „Freies Lufar“ kämpft gegen die Zentralregierung für mehr Unabhängigkeit in ihrer Region. Maleas Milizen gehen gegen Rebellen und Zivilisten in Lufar mit brutaler Gewalt vor, es kommt zu Menschenrechtsverletzungen und Flüchtlingswellen, die den Konflikt noch komplexer werden lassen.

Das Planspiel befasst sich mit vielfältigen Bereichen, unter anderem mit Ressourcenkonflikten, Handelsbeziehungen und dem Thema soziale Gerechtigkeit. In verschiedenen Rollen mussten die Schüler die Interessen der eigenen Partei vertreten, gleichzeitig aber zu einer Lösung kommen.

Obwohl mit dem Ergebnis, das in der Abschlusskonferenz in der Aula beschlossen wurde, nicht alle zufrieden waren, konnte Silke Groß dennoch einen positiven Aspekt feststellen: „Es geht nicht darum, dass immer tolle Ergebnisse herauskommen, sondern dass die Schüler die Prozesse, aber auch Probleme erleben.“