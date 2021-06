Schüler nehmen Segenslied auf

Ein Segenslied nehmen am Montag Schüler des Telgter Gymnasiums in den „Tonstudios“ von St. Marien. auf.

Am heutigen Montag wird es laut in den „Tonstudios“ von St. Marien. Denn Schüler der Musikklasse am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium nehmen dort einen Song auf. Dieser wird Teil eines Videoclips für die Abiturienten. Der Chef an den Reglern ist Pastoralreferent David Krebes. Er hat dieses neue und ungewöhnliche Kooperationsprojekt mit den Lehrern und der Schulleitung eingestielt.