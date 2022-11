Schüler wagen erste Schritte im wissenschaftlichen Arbeiten

Eltern, Geschwister und Freunde warteten schon gespannt in der Aula des Schulzentrums, als die jungen Experten mit ihren Vorträgen begannen. Elf Schülerinnen und Schüler aus der siebten Klasse des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums trugen ihre Vorträge zum Abschluss des Forder-Förder-Projektes vor.

Im Rahmen des FFP bekommen jedes Jahr einige Sechstklässler die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit wissenschaftlichem Arbeiten zu machen. In zwei Arbeitsgruppen, eine unter der Leitung von Barbara Brakel, die andere betreut von Kristina Kretzschmar, hatten die Kinder seit Januar eine wissenschaftliche Arbeit zu einem Thema ihrer Wahl vorbereitet, zwei Schulstunden pro Woche wurden sie dafür vom regulären Unterricht befreit.

Wie so oft in den vergangenen Jahren machte Corona auch diesem Projekt zu schaffen. Quarantäne und Krankheit zwangen die Gruppen nicht selten zur Arbeit via Videokonferenz. Nach Abschluss der Expertenarbeit stand jetzt aber endlich das Vortragen einer Präsentation über das Thema der Arbeit und damit auch das Ende des diesjährigen Projektes an.

Nicht nur in der Auswahl der Themen für die Arbeit, sondern auch in der Darstellung der Präsentationen herrschte große Vielfalt. Ob Regenwald, Weltall, Tierwelt oder Ursprung von Sprachfamilien – für alle Zuhörer gab es etwas Neues zu lernen. Auch die beiden betreuenden Lehrerinnen zeigten sich begeistert über das großartige Engagement der jungen Schülerinnen und Schüler.

„Die Experten haben zu ihren Herzensthemen gearbeitet und dabei Großartiges erreicht”, so Kristina Kretzschmar bei der Begrüßung in der Aula. Es sei immer wieder eine große Freude, junge Schülerinnen und Schülern beim wissenschaftlichen Arbeiten zu begleiten