Schulprojekte gehen weiter voran

Die Corona-Pandemie hatte auch im vergangenen Jahr deutliche Auswirkungen auf die Arbeit des Freundeskreises Guatemala. Das zeigte die jüngste Generalversammlung im Gasthus Lauheide. Neben einem Rückblick wurden vor allem die aktuellen und anstehenden Schulbauprojekte des Vereins besprochen.

Trotz der Einschränkungen konnte der Verein mit zwei altbekannten und beliebten Veranstaltungen Spenden für die Schulbauprojekte sammeln. Im Dezember 2021 fand die Aktion „Rent a Nikolaus“ statt und am 1. Mai 2022 wurde der traditionelle Stand bei Beermanns Kapellken aufgebaut, an dem Radfahrer und Wandergruppen schon seit Jahren mit Kaffee, Kuchen, Würstchen und Getränken versorgt werden.

Auch das Interesse an der Vereinsarbeit war sehr groß. Interessierte nutzten die Möglichkeit, sich in persönlichen Gesprächen über die Vereinsarbeit und die aktuellen Schulprojekte zu informieren. Der Verein freut sich laut einer Pressemitteilung, dass beide Aktionen sehr gut angenommen wurden.

Aktuell unterstützt der Verein zwei Projekte in Guatemala: In Los Yaxón Neboyá wurde mit der Erweiterung einer Vor- und Grundschule im Oktober 2021 begonnen. Das Projekt ergänzt das Schulgebäude um einen Klassenraum im Erdgeschoss und einen weiteren Klassenraum in der ersten Etage in Biokonstruktion, sprich aus Bambus.

Projekt befindet sich in der Endphase

Die Arbeiten sind laut Freundeskreis insgesamt sehr gut vorangekommen, sodass nach der Fertigstellung des Erdgeschosses zu Jahresanfang der Bau des ersten Stockes ebenfalls in den letzten Monaten schnell umgesetzt werden konnte. Das Projekt befindet sich in der Endphase und wird diesen Monat abgeschlossen sein.

„Besonders hervorzuheben ist das große Engagement der Dorfgemeinschaft bei den Bauarbeiten, mit Hilfe deren das Projekt innerhalb von acht Monaten vollständig umgesetzt und abgeschlossen werden konnte“, schreiben die Verantwortlichen weiter.

Ein weiteres, umfassenderes Projekt des Vereins hat vor kurzem in der Gemeinde La Fé begonnen. Die bereits existierende Vor- und Grundschule, die schon für rund 230 Schüler und Schülerinnen Platz bietet, soll um fünf Räume erweitert werden. Aufgrund des höheren Bedarfs werden vier neue Klassenräume und ein Büro für die Elternvertretung benötigt. Eine Herausforderung bei der Planung und Umsetzung sind momentan die weltweit gestiegenen Rohstoffpreise und Lieferengpässe, die sich auch auf die Projektarbeiten vor Ort auswirken.

Der Freundeskreis Guatemala freut sich über jede finanzielle Unterstützung, die zu 100 Prozent den Projekten im mittelamerikanischen Land zu Gute kommt und nachhaltigen Nutzen stiftet.

Spendenkonto Sparkasse Münsterland-Ost, DE69 4005 0150 0060 0421 08, WELADED1MST