Schulstart in Lettland unterstützen

Die internationale Hilfsorganisation Global Aid Network „Gain“ führt wieder die Schulranzensammelaktion „Helfen macht Schule“ für bedürftige Kinder in Lettland durch. Dafür werden Spender sowohl von Materialien als auch in finanzieller Hinsicht gesucht.

Der Schulbesuch ist in vielen Ländern – anders als in Deutschland – nicht selbstverständlich. Oft hapert es schon am Notwendigsten: den Schulutensilien. In der Zeit vom 27. Juni bis zum 12. August führt Jutta Holtkötter daher für die internationale Hilfsorganisation Global Aid Network „Gain“ wieder die Schulranzensammelaktion „Helfen macht Schule“ für bedürftige Kinder in Lettland durch.

„Für die Organisation vor Ort in Lettland sind die mit Schulmaterial gefüllten Tornister in diesem Jahr besonders wichtig, da der Bedarf bei den lettischen Kindern weiterhin hoch ist und darüber hinaus dort nun auch Flüchtlingskinder aus der Ukraine damit unterstützt werden sollen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verantwortlichen.

Viele Kinder hätten nicht die Möglichkeit, auf eine hoffnungsvolle Zukunft zuzugehen, weil sie nicht Lesen und Schreiben lernen können – in Deutschland eine Selbstverständlichkeit. Die Schulranzenaktion von Global Aid Network (GAiN) leistet einen Beitrag dazu, dass mehr Kindern aus benachteiligen Familien in armen Ländern der Schulbesuch ermöglicht wird. Gain (www.gain-germany.org) ist ein internationales und steuerlich anerkanntes Hilfswerk.

Zwölfte Hilfsaktion dieer Art

„Für die Umsetzung des Projektes bin ich auf Unterstützung von Menschen, die sich gemeinsam mit mir für Kinder in Not engagieren möchten, angewiesen. Jeder kann dabei mitmachen: Eltern, Lehrer, Großeltern, Schulklassen“, so Jutta Holtkötter. Ihr Appell: „Ich möchte mit Ihrer Hilfe diese Aktion zum zwölften Mal unterstützen und Sie um Spenden von gut erhaltenen Schulranzen/Schulrucksäcken und neuem Schulmaterial für Kinder in Lettland bitten.“

Die Ranzen werden, nachdem sie einheitlich mit neuen Schulmaterialien gefüllt wurden, von „Gain“ abgeholt und in das Zentrallager nach Gießen gebracht. Von dort erfolgt der Transport nach Lettland, wo sich ein ehemaliges Au-Pair-Mädchen um die weitere Verteilung kümmert. „Wichtig ist, dass die Kinder zum Schulstart eine einheitliche Material-Grundausstattung erhalten, ohne die sie nicht am Unterricht teilnehmen können. Auch einzelnes Material ist hilfreich“, so der Hilferuf.

Wer diese Aktion finanziell unterstützen möchte, kann folgendes Spendenkonto nutzen: Vereinigte Volksbank Münster, IBAN: DE65 4036 1906 3547 1515 42, Kennwort: „Schulranzenaktion“. Damit ermöglichen die Spender den Kauf von fehlendem Schulmaterial. Für eine Spendenbescheinigung können sich die Spender Jutta Holtkötter per Mail an holtkoetter11@web.de in Verbindung setzen.

Die Tornister mit dem Material können vom 27. Juni bis zum 12. August in den Schreibwarenläden Hansen und Horn in Telgte, Nosthoff in Westbevern und in der Stadtbücherei und dem Bürgerbüro der Stadt Telgte abgegeben werden. Die Schreibwarenläden bieten für diese Aktion wieder günstige Materialpakete an.