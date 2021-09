Schulte übernimmt von Boge

Bei der CDU-Ortsunion Telgte gab es am Dienstagabend im Bürgerhaus einen Führungswechsel: Anne-Katrin Schulte ist die neue erste Vorsitzende. Sie tritt die Nachfolge von Christoph Boge an. Dieser hatte zuvor elf Jahre lang den Vorsitz der Partei bekleidet.

Boges letzte Amtshandlung war der Jahresrückblick, der dieses Mal coronabedingt gleich zwei Jahre umfasste. Zahlreiche Aktivitäten, die zwischen Europawahl und Kommunalwahl stattfanden, zählte Christoph Boge auf. 168 Mitglieder (Stand: 30. August 2021) gehören der CDU-Ortsunion Telgte an. Die Christdemokraten in der Emsstadt bezeichnete Christoph Boge als eine „stabile und beständige politische Kraft“, die in der Bürgerschaft sehr gut eingebunden sei. „Ich bin froh und dankbar dafür, dass ich als Vorsitzender die kommunalpolitische Arbeit mitgestalten konnte.“ Kommunalpolitik, so Boge, sei Mannschaftssport, bei dem Teamgeist eine beherrschende Rolle spiele. Als Kapitän könne er feststellen: „Wir haben gemeinsam gute und menschliche Politik gemacht. Ich bedanke mich bei allen für die faire Zusammenarbeit.“ Für die Zukunft wünsche er der CDU einen ständigen Dialog mit der Bevölkerung. Dabei nannte er seinen Leitspruch für die kommunalpolitische Arbeit: „Zuhören, zutrauen, zupacken, Zusammenhalt und Zuversicht.“

Nachfolgerin Anne-Katrin Schulte dankte Christoph Boge für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement, das stets von vertrauensvoller Zusammenarbeit geprägt gewesen sei.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Henning Rehbaum leitete die umfangreichen oft geheimen Vorstandswahlen. Neben Christoph Boge kandidierten auch die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Barbara Röttgermann und Karola Gerdemann nicht noch einmal. Das ehemalige Führungstrio wurde von den Nachfolgern mit Präsenten verabschiedet.

Den zukünftigen Vorstand der CDU-Ortsunion Telgte bilden die erste Vorsitzende Anne-Katrin Schulte, die stellvertretenden Vorsitzenden Klaus Wigger und Gerrit Domenghino, Schriftführer bleibt Ulrich Michael, stellvertretende Schriftführer ist Christina Westemeyer, Schatzmeisterin Marion Wickensack und ihre Stellvertreterin Nicole Goldmann-Herbert.

Vervollständigt wird der Vorstand durch zehn Beisitzer: Jens Brökelmann, Christian Gehling, Karola Gerdemann, Niklas Hemann, Johannes Hertleif, Markus Kleine Hörstkamp, Barbara Röttgermann, Sabine Schrauth, Timo Gerkmann und Volker Hövelmann. Mitgliederbeauftragter wurde Christoph Boge. Kassenprüfer sind Jürgen Schlieper und Gitta Schneider.

Gewählt wurden schließlich auch jeweils zwölf Vertreter zur Aufstellung des CDU-Bewerbers im Wahlkreis 86 (Warendorf) und zur Landesvertreterversammlung zur Aufstellung der Landesliste für die Landtagswahl 2022: Christoph Boge, Christina Westemeyer, Gerrit Domenghino, Klaus Wigger, Karola Gerdemann, Johannes Hertleif, Ulrich Michael, Timo Gerkmann, Anne-Katrin Schulte, Marion Wickensack, Christian Gehling und Elke Duhme.

Ersatzvertreter sind Niklas Hemann, Jens Brökelmann, Barbara Röttgermann, Nicole Goldmann-Herbert, Markus Kleine Hörstkamp und Sabine Schrauth.

Der Abschluss der Versammlung gehörte dem Landtagsabgeordneten Henning Rehbaum. Der Albersloher bewirbt sich erstmals für ein Bundestagsmandat. Den Mitgliedern stellte er seine Themen und Ziele für Berlin vor.