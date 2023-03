Schulterschluss beim Thema Wohnraum geplant

Das Beiratstreffen Stadtregion Münster fand nun in der Schulaula der Profilschule in Ascheberg-Herbern statt.

Rund 60 Vertreterinnen und Vertreter aus den beteiligten Räten und Verwaltungen zählte das dritte Beiratstreffen der Stadtregion Münster, das jetzt in der Schulaula der Profilschule in Ascheberg-Herbern stattfand. „Die Beiratstreffen dienen der Förderung des politischen Austausches unter den Ratsmitgliedern der Kommunen“, so Bürgermeister Thomas Stohldreier, Sprecher der Stadtregion, in seiner Begrüßung.

Der Themenschwerpunkt an dem Abend war laut einer Pressemitteilung die „Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft für die Stadtregion Münster“. Bürgermeister Karl Piochowiak (Gemeinde Ostbevern) sieht als nächsten konsequenten Schritt den Einfluss auf das Wohnungsmarktgeschehen und die Stadtentwicklung aktiv auszubauen und die Gründung einer gemeinsamen Wohnungsbaugesellschaft auszuloten. Derzeit beschäftigen sich acht der zwölf Kommunen in der Stadtregion Münster (Altenberge, Drensteinfurt, Everswinkel, Havixbeck, Senden, Sendenhorst, Ostbevern und Telgte) intensiv mit Fragen zur Gründung einer regionalen Wohnungsbaugesellschaft.

Die Politiker und Politikerinnen diskutierten Fragen zur Machbarkeit und Umsetzbarkeit einer gemeinsamen Wohnungsbaugesellschaft. Erste Ergebnisse sollen noch in der ersten Jahreshälfte zur Beratung in die politischen Gremien eingebracht werden. Weitere Themen an dem Abend waren der „stadtregionale Handlungsansatz − Schulentwicklung“ und die Velorouten-Initiative.