Schulungsstandort wird modernisiert

Intensive Umgestaltungs- und Modernisierungsarbeiten stehen am Schulungsstandort des Instituts der Feuerwehr in der Galgheide an.

Veränderungen in den Ausbildungsvoraussetzungen, Erweiterungen des Aufgabenportfolios sowie die Erhöhung der Ausbildungskapazitäten machen die Neustrukturierung der Ausbildungs- und Lehrgangsstätten des Institutes der Feuerwehr NRW als zentrale Ausbildungsstätte für Führungskräfte der Feuerwehren des Landes NRW und des Bundes erforderlich. Sowohl der Standort an der Wolbecker Straße in Münster als auch der praktische Ausbildungsstandort, dessen südlicher, 3,14 Hektar großer Teil auf Telgter Stadtgebiet liegt, sollen modernisiert und ausgebaut werden.

Um den Weg dafür zu ebnen, beschlossen die Mitglieder des Planungsausschusses in ihrer jüngsten Sitzung das Verfahren für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes durchzuführen.

Geplant sind am Schulungsstandort in der Galgheide Rück- und Umbaumaßnahmen an den Bestandsgebäuden und der Neubau von vier modernen Funktionsgebäuden mit technischem Kompetenzzentrum, Werkstattgebäude, Unterrichtsgebäude mit Lehrwerkstatt und einer Fahrzeughalle.

Die geplanten Maßnahmen haben für die Stadt Telgte auch klimarelevante Auswirkungen, ist der Sitzungsvorlage zu entnehmen. „Die Errichtung der Gebäude führt zu Flächenverbrauch und Flächenversiegelung von Flächen, die bisher teilweise unbebaut waren“, heißt es darin. Dem gegenüber stehe aber das Erfordernis, landesweite Ausbildungsmöglichkeiten für die Feuerwehren vorzuhalten und damit den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten. „Dies ist nach Auffassung der Verwaltung in der Abwägung zwingend höher zu bewerten als die oben beschriebenen Aspekte der Klimafolgen.“

Die Planer haben zur Reduzierung des Flächenverbrauchs eine kompakte Bebauung auf den Grundstücken vorgesehen. Darüber hinaus werden alle Flachdachbereiche begrünt, und durch Festsetzungen zum Erhalt von Gehölzen sowie von Flächen zur Anpflanzung wird das Vorhabengrundstück „ein- beziehungsweise durchgegrünt“. Für die anzulegenden Stellplatzflächen wird festgelegt, dass je fünf angefangener Stellplätze ein heimischer standortgerechter Laubbaum zu pflanzen und zu erhalten ist.