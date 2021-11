„Schutz der Kinder hat höchste Priorität“

Die Nikolausgesellschaft der Kirchengemeinde St. Marien sagt angesichts der rasant steigenden Inzidenzen die Nikolausveranstaltung am 5. Dezember ab.

Nikolausaktion fällt auch in diesem Jahr aus

Der Nikolaus wird auch in diesem Jahr nicht über die Ems nach Telgte kommen: Diese Entscheidung hat die Nikolausgesellschaft der Kirchengemeinde St. Marien angesichts der Coronazahlen und der Inzidenzentwicklung einstimmig getroffen.

„Wir hätten die Aktion natürlich wieder sehr gerne durchgeführt. Allerdings hat der Schutz der jeweils zwischen 700 bis 900 Kindergarten- und Grundschulkinder, die kommen, aber alle ungeimpft und daher ungeschützt sind, für uns höchste Priorität“, heißt es seitens der Veranstalter.

Die Verantwortlichen betonen in diesem Zusammenhang, dass sie sich die Entscheidung nicht leicht gemacht hätten. Verschiedene Möglichkeiten seien intensiv diskutiert und mit den zuständigen Behörden besprochen worden.

Auch über mögliche Veränderungen beim Ablauf sei intensiv diskutiert worden. „Die Aktion lebt aber unserer Meinung nach, und das wird uns auch immer wieder bestätigt, vom Gesamtpaket. Dazu gehört die besondere Atmosphäre, wenn der Nikolaus im Dunkeln mit dem Boot über die Ems am Rathaus ankommt, der anschließende Fackelumzug durch die Stadt und der Abschluss mit der Begrüßung durch den Propst an der Clemenskirche mit der Übergabe der Tüten“, betont die Gesellschaft. Daher sei das Team ebenfalls der Meinung gewesen, das Ganze entweder in der bekannten und beliebten Art und Weise durchzuführen oder eben zum Schutz der Kinder sowie sämtlicher anderer Beteiligter, von Eltern über Großeltern bis zu den Einsatzkräften der Hilfsorganisationen, ausfallen zu lassen.

„Nun setzen wir sämtliche Hoffnungen darauf, dass am 5. Dezember 2022 der Nikolaus wieder wie gewohnt über die Ems kommen kann.“