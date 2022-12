Schützen haben ein volles Programm

Mit der Generalversammlung am 14. Januar um 20 Uhr im Vereinslokal „Piesers Gasthaus “ startet der Schützenverein Westbevern-Vadrup in das Jahresprogramm 2023.

Vorsitzender André Schulze Hobbeling wird die Zusammenkunft eröffnen. Neben den Jahresberichten stehen auch turnusgemäße Wahlen zum Vorstand auf der Tagesordnung. Mit der Einladung an die Mitglieder wurden auch bereits die weiteren Termine und Veranstaltungen für 2023 bekannt gegeben.

Arbeitsessen und Jahreseinsatz

Das Jahresessen, das ursprünglich in diesem Jahr stattfinden sollte, wird am 27. Januar (Freitag) um 19 Uhr im Vereinslokal nachgeholt. Der Arbeitseinsatz rund um die Vogelstange in „Wiegerts Büschken “ mit anschließendem gemütlichen Beisammensein am Lagerfeuer bei Stärkung und Getränken steigt am 11. Februar (Samstag) um 13 Uhr. Der Vorstand weist darauf hin, dass diese Veranstaltung für alle Familienmitglieder gedacht ist. Die Bezirkskassierer treffen sich am 31. März (Freitag) um 20 Uhr in Piesers Gasthaus. Das Maibaumrichten am 30. April ist um 18 Uhr auf dem Brinker Platz.

Veranstalter sind der Schützenverein Westbevern-Vadrup und der Vadruper Fanfarenzug. Am 12. Mai (Freitag) steht um 18.30 Uhr der Aufbau für den Kompanieappell auf dem Hof Ahlbrandt an. Der Kompanieappell für alle Familienmitglieder findet an gleicher Stelle am darauf folgenden Samstag (13. Mai) statt. Für die Schützenschwestern und Schützenbrüder ist Antreten um 18 Uhr auf dem Hof Werner Lehmkuhl. Von dort aus geht auf Schusters Rappen zu Ahlbrandt, wo die Überprüfung der Anzugsordnung durch den Oberst, Spiel und Spaß anstehen.

Schützenfest als Highlight

Die erweiterte Vorstandssitzung am 24. Mai (Mittwoch) ist auf die Durchführung des Schützenfestes − das Highlight des Jahres − gerichtet, das vom 2. bis zum 4. Juni auf dem Schützenplatz in „Wiegerts Büschken“ stattfindet. Der „Danke-Schön- Abend“ ist auf denn 16. Juni terminiert. Abfahrt ist um 18.30 Uhr an der Bolzplatzhütte Lütken Heide. Die obligatorische Manöverkritik über das abgelaufene Schützenfest hält der erweiterte Vorstand des Schützenvereins am 7. Juli um 20 Uhr im Vereinslokal ab. Radeln und dabei die Grenzen überprüfen steht bei der Jahr für Jahr stattfindenden Schnatfahrt am 2. September an. Abfahrt ist um 14.15 Uhr an der Bolzplatzhütte Lütken Heide.

Der Abschluss findet erneut auf dem Hof Ahlbrandt statt. Das Weihnachtsbratenschießen steigt vom 1. bis zum 3. Dezember auf dem Schießstand in der alten Vadruper Schule. Durchgeführt wird es von der Schießriege Westbevern-Vadrup .