Schützen-Prozession führt durch Telgte

Schützentreffen in Telgte: Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie keine Schützenwallfahrt durchgeführt werden durfte, fand diese traditionelle Wallfahrt im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften anlässlich des Mai-Feiertags nun wieder statt.

Um 7 Uhr starteten einige Pilger an der Mauritzkirche in Münster und machten sich per pedes auf zur Gnadenkapelle der schmerzhaften Mutter. Am St.-Rochus-Hospital in Telgte reihten sich zahlreiche Bruderschaften aus dem gesamten Münsterland in die Prozession ein. Jungschützen, Schützen, Königs- und Kaiserpaare sowie Fahnenabordnungen marschierten getreu dem Leitspruch „Für Glaube, Sitte und Heimat“ in die Stadt.

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine appellierte Ehrenlandesbezirkspräses Günther Lube an die Schützen, daran zu arbeiten, den Frieden, in dem man seit über 70 Jahren hier in Deutschland und Europa lebe, zu schützen und zu bewahren.