Schützenmädels mit eigenem Zug

Die Frauen wollen kräftig mitmischen: Die Möglichkeit, Mitglied im Schützenverein Westbevern-Vadrup zu werden, haben bereits 13 Frauen genutzt. Sie belassen es aber nicht nur bei einer reinen Mitgliedschaft, sondern packen auch schon kräftig zum Wohle des Vereinslebens mit an.

Das war bereits beim Arbeitseinsatz anlässlich der Winterveranstaltung des Schützenvereins in „Wiegerts Büschken“ der Fall. In Zukunft wollen sie sich aber auch in einem eigenen Schützenzug als „Schützenmädels“ präsentieren. Anlässlich eines Kennenlern­abends für alle Frauen ab 16 Jahren, der am 19. März (Samstag) um 19 Uhr in Piesers Gasthaus stattfindet, soll die Neugründung der „Schützenmädels“ in die Wege geleitet werden. Zu dem unverbindlichen Austausch in gemütlicher Runde werden zahlreiche interessierte Frauen erwartet.

Der Vorstand ist begeistert

Der Anstoß, einen weiteren Schützenzug ins Leben zu rufen, erfolgte in Eigenregie der Frauen. Es folgte dann auch ein Gespräch mit dem Vorstand des Vereins, der die Neugründung mit Freude wahrnimmt – und entsprechend unterstützt: „Tolle Sache – wir sind stolz auf die Eigeninitiative der Frauen.“

Laura König und Mara König sind die Ansprechpartnerinnen. Anschafft werden sollen auch Uniformen, die bildlich auch schon auf der Ankündigung für den Kennenlernabend sichtbar sind. Zum diesjährigen Schützenfest des Schützenvereins Vadrup vom 10. bis zum 12. Juni soll der Schützenmädels-Zug startklar sein, sich mit in das Fest einbringen und für eine weitere Belebung sorgen.

Der Kennenlernabend mit der Neugründung ist die Basis für das weitere Vorgehen.