Schutzhütte von Sturmböen in Einzelteile zerlegt

Wo ist denn die Schutzhütte auf dem Sportgelände des SV Ems Westbevern, die sich zwischen den beiden Rasenplätzen und dem von Asche auf Rasen umgewandelten Platz neben der Umgehungsstraße befindet? Das fragen sich Aktive und auch Zuschauer mit Recht. Die Antwort: Vom starken Sturm vor anderthalb Wochen verweht – genauer gesagt in seine Einzelteile zerlegt. Die Einzelteile lagen verstreut auf dem grünen Rasen, wurden nun eingesammelt und zum Abtransport in einem Container befördert. Zum Glück blieb es beim materiellen Schaden.

Die Schutzhütte war in den vergangenen vier Monaten ohnehin schon arg durch Vandalismus in Mitleidenschaft gezogen worden. Mehrere Bretter waren herausgetreten worden. Nachdem die Hütte von Platzwart Dietmar Berning repariert worden war, geschah das gleiche einige Tage später wieder. Ob am gleichen Platz eine neue Schutzhütte aufgestellt wird, ist derzeit noch offen.