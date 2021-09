Schwerpunkt Denkmalpflege

25 Interessierte nahmen an einem vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe initiierten Stadtspaziergang teil, bei dem mehrere Denkmäler in Telgte angesteuert wurden.

LWL-Chefdenkmalpfleger Dr. Holger Mertens (oben, r.) stand beim Rundgang Rede und Antwort. Nach dem Start an der Johanneskirche wurden unter anderem die Alte Synagoge und das Rathaus angesteuert.

Zu einem Stadtspaziergang durch Telgte hatte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) anlässlich des „Tages des offenen Denkmals“ eingeladen. Rund 25 Interessierte schlossen sich der Tour mit Start an der ehemaligen Johanneskirche an. Denkmalschutz sei hier Ausgangspunkt für neue Lösungswege gewesen, so das Fazit von LWL-Denkmalpfleger Christian Steinmeier und Propst Dr. Michael Langenfeld, die Geschichte, Architektur und den konfliktreichen Weg bis zur erfolgreichen Umnutzung des Gebäudes im Dialog erläuterten.

Nach einem kurzen Halt in den Emsauen, vorgestellt von Udo Woltering, als einem der wenigen regionalen Beispiele für eine ökologische Parkgestaltung der 1980er Jahre ging es weiter zum Rathaus, wo Bürgermeister Wolfgang Pieper die Gruppe empfing. In den 1960er-Jahren mit hohem künstlerischen, gesellschaftlichen und funktionalen Anspruch geplant, birgt die anstehende Sanierung des Baus große Herausforderungen, die Pieper im Dialog mit Christian Steinmeier erläuterte. Dass das Weiterbauen von Bestandsgebäuden auch eine Frage der Nachhaltigkeit ist, betonte LWL-Chefdenkmalpfleger Dr. Holger Mertens: „Ein Denkmal zu erhalten und zu pflegen bedeutet auch, sorgsam mit begrenzten Ressourcen umzugehen – seit jeher Aufgabe der Denkmalpflege und heute aktueller denn je.“

Ein besonderer Höhepunkt erwartete die Gruppe an der dritten Station. Versteckt in einem Hinterhof liegt die Alte Synagoge. Eigentümerin Sabine Revering und Dr. Barbara Elkeles vom Verein Erinnerung und Mahnung vermittelten die Geschichte des über 500 Jahre alten Fachwerkspeichers, der seit dem 18. Jahrhundert als jüdischer Gebetsraum diente. Spuren von Thoraschrein und Bima, Reste eines Tonnengewölbes und der blauen Innenausmalung weisen noch heute auf die besondere Vergangenheit des Gebäudes hin.

„Denkmalpflege sollte immer Dialog und konstruktives Ringen um die beste Lösung sein“, so Holger Mertens Fazit. „Wir danken den beteiligten Akteuren aus Telgte dafür, dass dies auch bei unserem Rundgang deutlich wurde.“