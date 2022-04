SCP-Profis Dahlke und Frenkert besuchen Fußballcamp im Takko-Stadion

Für einen Höhepunkt des viertägigen Ferientrainingscamps des SC Preußen Münster auf der Anlage der SG Telgte sorgte am Mittwochmittag hochkarätiger Besuch: Jan Dahlke und Lukas Frenkert, beide Profis beim Münsteraner Fußball-Regionalligisten, statteten den 93 Nachwuchskickern im Alter zwischen sechs und 13 Jahren und ihren elf Trainern im Takko-Stadion einen Besuch ab. Die Mädchen und Jungen durften Fragen stellen und erhielten natürlich Autogrammkarten. Highlight des Profi-Besuchs war das Lattenschießen. Die besten Lattenschützen unter den Campteilnehmern durften sich dabei mit Frenkert und Dahlke messen. Von Dienstag bis Freitag arbeiteten die jungen Fußballerinnen und Fußballer immer von 9 bis 15.30 Uhr an ihren Fußballkünsten. „Das wichtigste ist, dass die Kinder Spaß haben und viel mit Bällen machen“, berichtete Mitorganisator Damian Feldmann. Zum Abschluss steht heute ein WM-Turnier an, bei dem mehrere Teams gebildet werden, die dann unter den Namen großer Fußballnationen gegeneinander antreten.