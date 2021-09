Seat beschädigt und abgehauen

Ein Unbekannter hat nach Angaben der Polizeidienststelle in Warendorf am Freitagmorgen das Auto einer 35-jährigen Münsteranerin in Telgte beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Ein Unbekannter hat nach Angaben der Polizeidienststelle in Warendorf am Freitagmorgen das Auto einer 35-jährigen Münsteranerin in Telgte beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der weiße Wagen vom Typ Seat Leon war ab 5.40 Uhr auf dem Parkplatz des Wohnstiftes an der Clemensstraße abgestellt. Gegen Mittag wurde der Schaden nach Angaben der Beamten vorne rechts am Fahrzeug bemerkt. Der Unbekannte fuhr vermutlich gegen den Pkw, beschädigte ihn und flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern und die Polizei zu informieren. Hinweise sind an die Polizei,

0 25 81/94 10 00, zu richten.