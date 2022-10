Die Telgter Hanse und der Westbeverner Krink haben für 2023 vier verkaufsoffene Sonntage für die Kernstadt Telgte, einen für Westbevern-Dorf sowie an einen für Vadrup – jeweils in der Zeit von 13 bis 18 Uhr – beantragt. Dem hat der Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss am Donnerstag einstimmig zugestimmt.

Geöffnet werden dürfen die Läden beim Frühlingsfest in Westbevern-Dorf am 23. April, beim Telgter Stadtfest am 14. Mai, bei der Telgter Kirmes am 10. September, beim Erntedankmarkt in Telgte am 1. Oktober, beim Vadruper Weihnachtsmarkt am 10. Dezember und beim Telgter Dreiklang-Markt am 17. Dezember.

Der Gesetzgeber lasse eine Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen zu, wenn hierfür ein öffentliches Interesse bestehe, heißt es in Vorlage zur Sitzung. Ein öffentliches Interesse liege insbesondere vor, wenn die Öffnung im Zusammenhang mit örtlichen Festen, Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen erfolgt. Einer Besucher-Prognose bedürfe es nicht. Die Städte und Gemeinden könnten eine Ladenöffnung an jährlich bis zu acht Sonn- und Feiertagen gestatten. Eine Festsetzung der Ladenöffnung sei dabei für das gesamte Gemeindegebiet sowie für bestimmte Ortsteile zulässig. Innerhalb einer Gemeinde dürften insgesamt nicht mehr als 16 Sonn- und Feiertage im Kalenderjahr freigegeben werden. Losgehen dürfe es nicht vor 13 Uhr – und dann für maximal fünf Stunden.

In der Vorlage wird von der Verwaltung dargelegt, dass ein erhebliches Interesse daran bestehe, dass der lokale Einzelhandel gestärkt wird. Die geplanten verkaufsoffenen Sonntage stellten dabei eine gute und wichtige Möglichkeit für den örtlichen Einzelhandel dar, sich einem größeren, auch überörtlichen Publikum zu präsentieren und damit zugleich die überwiegend ehrenamtlich organisierten öffentlichen Veranstaltungen durch Angebote des Einzelhandels und der Gastronomie aufzuwerten.