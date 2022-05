Zib feiert kleines Jubiläum mit einem Empfang und einer Ausstellung

Seit über 30 Jahren hat Zib, der Verein für Völkerverständigung, die Förderung der Integration und des Zusammenlebens von Zugewanderten und Geflüchteten als Ziel. Bei einer kleinen Jubiläumsfeier mit gleichzeitiger Ausstellungseröffnung zum Thema „Grenzerfahrungen: Wie Europa gegen Schutzsuchende aufrüstet“ machte der Zib-Vorsitzende Dr. Arno Lott deutlich, dass die Initiative großen Wert darauf lege, alle Gruppen, die Ausländer in Telgte und Westbevern unterstützen, in ihre Arbeit einzubeziehen.

Durch das Programm im Pfarrheim St. Johannes führte Vorstandsmitglied Clemens Stock. Für den musikalischen Rahmen sorgten Gregor Stewing und Carla Schwarberg. Ihre Lieder hatten einen engen Bezug zu Frieden und Völkerverständigung.

Neben zahlreichen Mitgliedern, Ehrenamtlichen, Kommunalpolitikern und Gästen begrüßte Dr. Arno Lott auch Bürgermeister Wolfgang Pieper, den Hausherrn Propst Dr. Michael Langenfeld und den Referenten Benedikt Kern vom Institut für Theologie und Politik in Münster.

Dr. Arno Lott ließ die 30 Jahre „quirlige, sehr engagierte und aktive Vereinsarbeit“ Revue passieren. Die grundsätzliche Ausrichtung des Vereins habe sich in den drei Jahrzehnten nur wenig verändert. Die Initiative „Zusammen ist besser“ startete 1992 mit einem Sonntagstreff, bei dem sich Einheimische und Zugewanderte zu einem zwanglosen Beisammensein trafen.

Lott: „Diesen gibt es nicht mehr. An seine Stelle sind das wöchentlich stattfindende internationale Frauen-Café ebenso getreten wie der Sozial- und Familienbrunch, Sommerfeste, Nikolausfeiern, Friedensaktionen und internationale Frauenfeste, gemeinsame Ausflüge und weitere Projekte.“

Daneben nannte der Vorsitzende Sprach- und Inte­grationskurse als wichtige Säulen der Arbeit, bei denen die Menschen auf ihr Leben in Deutschland vorbereitet würden. Als eine weitere wichtige Säule bezeichnete Dr. Arno Lott den Arbeitskreis „Beratung und Hilfe“. Vor einem Jahr eröffnete der Verein ein Sozialkaufhaus, in dem gespendete Waren an Bedürftige abgegeben werden.

„Wir sind aber auch eine politische Initiative,“ so Dr. Lott. „So setzen wir uns für eine verbesserte Bleibeperspektive Geflüchteter ein.“ Diese bezeichnete er als nicht optimal: „Wir sind bei den aus unserer Sicht nicht gerechtfertigten Abschiebungen aktiv geworden und werden auch in Zukunft unsere Stimme erheben. Uns bewegt auch das Schicksal der Flüchtlinge aus der Ukraine. Allerdings überlagert die Berichterstattung über diese Gruppe derzeit das Leid der Geflüchteten aus anderen Ländern.“

Auf die nach wie vor bestehenden Schwierigkeiten und Nöte Geflüchteter aus anderen Regionen der Welt wies der Referent Benedikt Kern anhand zahlreicher Beispiele hin. Er forderte in seiner Rede zum Thema der Ausstellung: „Grenzerfahrungen: Wie Europa gegen Schutzsuchende aufrüstet“ die Verantwortlichen auf, den Schutz von Flüchtlingen auf alle Nationalitäten anzuwenden.

Benedikt Kern kritisierte die Abschottung und Aufrüstung an den EU-Außengrenzen und ihre Folgen für Schutzsuchende. Wenn Geflüchtete nach einer meist lebensgefährlichen Flucht in Europa ankämen, drohe ihnen oft eine Abschiebung ins erneute Elend. „Abschiebungen“, so Benedikt Kern, „müssen gestoppt werden, und die Betroffenen müssen zu ihrem Recht auf ein Leben in Würde kommen können“, forderte er.

Beim abschließenden Empfang stärkten sich die Teilnehmenden mit Köstlichkeiten aus der arabischen Küche. Auch wenn die Ausstellung im Pfarrheim St. Johannes eröffnet wurde, sie wird ab sofort im Foyer des Rathauses während der Öffnungszeiten zugänglich sein.