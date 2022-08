Seit 45 Jahren im Fanfarenzug aktiv

45 Jahre besteht der Vadruper Fanfarenzug. Ebenso lange ist Markus Rotthowe schon dabei. Er selbst spielt aber nicht nur auf dem Tenorhorn im Zug mit. Darüber hinaus ist der stets freundliche und sachlich agierende Akteur seit vielen Jahrzehnten auf dem ehrenamtlichen Sektor im verantwortlichen Bereich des Fanfarenzuges tätig. Seit 22 Jahren ist Rotthowe Vereinsvorsitzender – und das mit Leib und Seele.

Das Musikfest am Samstagabend war für Bürgermeister Wolfgang Pieper ein würdiger Anlass, den „Chef“, der sich schon ganz auf das Spielen im Zug konzentriert hatte, mit der Übergabe der „Jubiläums-Ehrenamtskarte“ für sein unermüdliches Engagement im Fanfarenzug zu überraschen.

Wolfgang Pieper ließ in kurzen Abschnitten den musikalischen und ehrenamtlichen Werdegang des Geehrten Revue passieren. Mit neun Jahren trat Markus Rotthowe in den Vadruper Fanfarenzug ein. Bis heute es er der Musik treu geblieben. Und in den zahlreichen verantwortlichen Positionen bis hin zum ersten Vorsitzenden setzte er auch Zeichen für ein harmonisches Vereinsleben.

Rotthowe, der sich für die Auszeichnung und die Worte beim Bürgermeister bedankte, würde sich freuen, wenn sich Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene dazu entschließen würden, im Fanfarenzug zu spielen.