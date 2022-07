Nicht einmal 15 Jahre war Detlef Leivermann alt, als er seine Lehre bei der Post begann. 50 Jahre ist er dort nun schon beschäftigt. Seit 2001 ist der Schalke-Fan Postbote in Telgte. Ende September geht der Postbeamte in Pension. Er har sich vorgenommen, dann viel zu reisen.

Detlef Leivermann arbeitet als Zusteller in Telgte

Auch am Baßfeld ist Detlef Leivermann täglich mit seinem Postrad unterwegs. Ende September wird er pensioniert.Detlef Leivermann geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge.In San Siro feierten Detlef Leivermann (r.) und Werner Büscher ausgelassen den Uefa-Cup-Sieg des FC Schalke 04.

14 Jahre war Detlef Leivermann alt, als er sich nach dem Ende seiner Schulausbildung bei der damaligen Deutschen Bundespost bewarb – und genommen wurde. Das ist jetzt ein halbes Jahrhundert her. Am 1. August ist der Telgter seit 50 Jahren bei der Post. Vom Sehen kennt den Postboten in Telgte eigentlich jeder.