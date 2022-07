Seit 70 Jahren ein echter Meister

Seit sieben Jahrzehnten ist Heinrich Brokamp Meister. Das wurde in der Tischlerei in Raestrup gefeiert.

Der Tischlereibetrieb Röwekamp & Stumpe konnte jetzt mit dem 96-jährigen Senior Heinrich Brokamp ein seltenes Berufsjubiläum feiern. Der Gründer der Tischlerei am Raestruper Bahnhof blickt auf 70 Jahre als Tischlermeister zurück. Dieser selten verliehene diamantene Meisterbrief wurde eigens von Thomas Melchert von der Handwerkskammer Münster überbracht.

In einer kleinen Feierstunde auf der Terrasse des Unternehmen am Raestruper Bahnhof gratulierte auch die Belegschaft herzlich und ließ sich einmal mehr Anekdoten aus den Anfangsjahren des Betriebes erzählen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Seit bereits 20 Jahren sind Manfred Röwekamp und Hans Stumpe in den Räumlichkeiten tätig.

Alle sprachen die Hoffnung aus, ein weiteres Mal feiern zu können – spätestens zum 100. Geburtstag von Heinrich Brokamp.