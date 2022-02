Sekretariatsstunden erhöhen

Die SPD-Fraktion will die Erhöhung der Sekretariatsstunden an den Telgter Grundschulen erreichen. Das ist ein Ergebnis der Haushaltsplanberatungen der Fraktion.

Das Hauptanliegen der SPD-Fraktion in den diesjährigen Haushaltsberatungen ist die Erhöhung der Sekretariatsstunden an den Telgter Grundschulen auf 22,5 Wochenstunden. Bereits im März und im Juni 2021 hatten die Schulleiterinnen Anträge auf eine solche Erhöhung gestellt und ausführlich dargelegt, weshalb die Stundenzahlen je Woche nicht mehr ausreichten. Seitdem seien allerdings nur marginale Anpassungen erfolgt, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD. Die Sekretariate sind aktuell 14 bis 17 Stunden pro Woche besetzt.

Notwendig wäre nach Ansicht der Schulleiterinnen, dass wenigstens während der Hauptunterrichtszeit von 7.30 bis 12 Uhr das Sekretariat besetzt sei, was 22,5 Wochenstunden entspreche. Das Schulsekretariat sei die erste Anlaufstelle für alle schulischen und außerschulischen Angelegenheiten – für Schüler, Eltern, Lehrer, Elternvertreter, den Förderverein, Handwerker, Lieferanten und viele andere. Gerade in der Pandemie sei deutlich geworden, wie wichtig ein funktionierendes Sekretariat ist. Durch die Corona-Pandemie fielen zusätzliche Tätigkeiten an wie Testungen, Informieren der Eltern bei positiven Tests und Umsetzung der von der Landesregierung beschlossenen Maßnahmen.

Aktuell häuften sich in den Sekretariaten massiv Überstunden an, was belege, dass die aktuellen Wochenstunden nicht ausreichten, um die täglichen Aufgaben zu bewältigen. „Daher setzen wir uns dafür ein, die Wochenstunden so festzusetzen, wie es notwendig ist statt auf komplexe Berechnungen eines veralteten Modells zu setzen“, so die SPD.

Der Rat hat beschlossen, dass die Stadt 2040 klimaneutral sein soll. Daher ist es aus Sicht der SPD wichtig, den Energieverbrauch und den CO 2 -Ausstoß der städtischen Gebäude zu senken. Um der Verwaltung dahingehend feste Vorgaben machen zu können und prüfen zu können, ob diese erreicht wurden, sollen zukünftig der Wärmeverbrauch pro Quadratmeter, der Stromverbrauch pro Quadratmeter, der CO 2 -Ausstoß insgesamt und der CO 2 -Ausstoß pro Quadratmeter erhoben und im Haushaltsplan aufgeführt werden.

Auch die Betriebskosten der Gebäude sollen gesenkt werden, weshalb die Erhebung der Reinigungskosten pro Quadratmeter und der Verwaltungskosten pro Quadratmeter notwendig ist. Gleichzeitig sei es wichtig, dass alle notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden durchgeführt werden, um eine schnelle Abnutzung und spätere, deutlich höhere Sanierungskosten zu vermeiden. Um dieses Ziel zu erreichen, sollten jährlich rund 1,2 Prozent des Versicherungswerts in die Instandhaltung investiert werden.

Als weitere Maßnahme zum Klimaschutz beantragt die SPD, das Förderprogramm zur Bezuschussung von Lastenrädern aufgrund des Erfolgs im vergangenen Jahr fortzuführen.

Zudem setzt sich die SPD mit ihren Anträgen dafür ein, die Lebenshilfe Warendorf sowie den Westbeverner Krink bei seinen Projekten für Kinder und Jugendliche und der Instandhaltung von Bänken und Hinweistafeln finanziell zu unterstützen. Darüber hinaus soll die Küche im Feuerwehrgerätehaus Süd mit Gastro-Geräten ausgestattet werden.