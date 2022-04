Selbstbewusstsein lernen

„Selbstbewusstsein ist keine Glückssache – Selbstbewusstsein können Sie lernen!“ Davon sind die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Telgte, Kada Malaj, und der Gemeinde Ostbevern, Margarete Götker, überzeugt. Sie laden Frauen zu einem speziellen Bauch-Beine-Po-Workout ein.

„Immer häufiger merken wir, dass Frauen viel zu bescheiden sind oder sich neue Herausforderungen nicht zutrauen, sei es im Job, im Hobby oder im Bekanntenkreis, obwohl sie die dafür fachlichen Voraussetzungen, die Offenheit und die Verantwortungsbereitschaft mitbringen. Selbstbewusstsein ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Eigenschaften und das eigene Urteilsvermögen. Wir möchten Frauen die Möglichkeit geben, dieses Selbstbewusstsein wieder hervorzurufen“, so Kada Malaj. Das Selbstbewusstseinstraining unter der Leitung von Heike Schulze-Werner richtet sich ausschließlich an Frauen.

Der Workshop findet am 7. Mai (Samstag) in Telgte im VHS-Gebäude, Raum 2, von 10 bis 16 Uhr statt. Eine Teilnahme nur nach Anmeldung möglich. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldungen bei der Stadt Telgte, Kada Malaj, 02504/1 32 84, E-Mail: Kada.malaj@telgte.de.