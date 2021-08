Sensibilisieren und Hilfe sein

Sichere Räume und vertrauensvolle Beziehungen: Das möchte die Pfarrei St. Marien Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen bieten. Ein Arbeitskreis aus Haupt- und Ehrenamtlichen hat deshalb ein Institutionelles Schutzkonzept (ISK) erarbeitet.

„Uns geht es darum, die Sensibilität für das Thema der sexualisierten Gewalt weiter zu fördern, die hauptamtlich Tätigen und freiwillig Engagierten handlungssicher und sprachfähig zu machen, um Betroffenen von Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt zur Seite zu stehen und sie bestmöglich unterstützen zu können“, sagt Pastoralreferent David Krebes und betont: „Die pastorale Arbeit hier vor Ort ist toll und das Konzept soll einen Beitrag zur Qualitätssicherung leisten.“

Auf 48 Seiten haben die Pfarreimitglieder Maßnahmen festgelegt, die das Risiko sexualisierter Gewalt senken. So müssen zum Beispiel neben allen Hauptamtlichen auch alle freiwillig Engagierten, die regelmäßig Kontakt zu Kindern und Jugendlichen haben, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, wenn sie ihre Aufgaben antreten.

„Den Verhaltenskodex, der im Konzept steht, müssen alle kennen“, sagt Krebes. In diesem Kapitel gibt es unter anderem Informationen zu den Themen Nähe und Distanz, Sprache, Wortwahl und Kleidung oder Geschenke und Vergünstigungen.

Der Verhaltenskodex werde ergänzt durch das Aufzeigen von Beratungs- und Beschwerdestellen. „Wir haben bewusst unter dem Punkt auch den Notruf der Polizei verzeichnet, da es Situationen geben kann, in denen schnelles Handeln gefordert ist“, hebt der Pastoralreferent hervor.

Außerdem stehen interne sowie externe Ansprechpersonen der Pfarrei sowie die unabhängige Beratungsstelle und Ansprechpersonen des Bistums darin verzeichnet.

Das Konzept soll jetzt in gedruckter Version an alle Institutionen, Einrichtungen Gruppen und Verbände in der Pfarrei ausgegeben, auch online unter https://www.st-marien-telgte.de/praevention.html bereitgestellt werden. Klar ist für den Pastoralreferenten, dass das Ganze kein starres Gebilde darstellt: „Wir müssen immer up to date bleiben und das Schutzkonzept weiterentwickeln.“