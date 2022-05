Sexuelle Selbstbestimmung lernen

„Let’s talk about Sex“ – angelehnt an den bekannten Pop-Song veranstaltete die Sekundarschule Telgte für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe sieben in Kooperation mit dem Sozialdienst katholischer Frauen im Kreis Warendorf (SKF) einen Projekttag zu den Themen Liebe, Freundschaft und Sexualität mit ausgebildeten Sexualpädagoginnen und -pädagogen. Das Projekt ermögliche den Schülern, sich in einer offenen Atmosphäre – und frei von schulischem Leistungsdruck – mit den genannten Themen zu befassen, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Daher sei das Projekt wichtig, um die schulische Sexualerziehung im Biologieunterricht zu ergänzen und den Jugendlichen andere Möglichkeiten bezüglich des Umgangs mit Themen wie Liebe, Freundschaft, Sexualität, Verhütung, HIV, Medien, Pornografie, körperlichen Veränderungen, Geschlechterrollen oder sexuelle Orientierung zu bieten.

Gruppen für Mädchen und Jungen

Nach einer gemeinsamen inhaltlichen Einführung ging es in getrennten Gruppen für Mädchen und Jungen weiter. Dort könne in vertrautem Umfeld der Kleingruppe alles besprochen werden, was den pubertierenden Jugendlichen so auf der Seele liege. „Es macht total viel Spaß, und wir lachen so viel“, oder „Es wird alles super gut erklärt“, schilderten laut der Pressemitteilung einige Schüler, die bereits an dem Projekttag teilgenommen haben, ihre Erfahrungen. Ansonsten herrsche Schweigepflicht über alle Fragen und Antworten, die an diesen Tage auf den Tisch kommen.

Die Ziele der sexualpädagogischen Arbeit sei die Förderung einer selbstbestimmten Sexualität, die Vermittlung von Verantwortung hinsichtlich sexueller Fragen zu sich selbst und anderen gegenüber sowie die Förderung der Kommunikation über die betreffenden Themen. Die Schülerinnen und Schüler sollen „selbstbewusster auf die vor ihnen liegende Zeit“ schauen, schreibt die Schule.

Auch für die Eltern sei der SKF Ansprechpartner. Oft falle es schwer, mit den Kindern über das Thema Sexualität zu sprechen. Die Experten können erläutern, wie Eltern am besten mit dem eigenen Kind umgehen können.