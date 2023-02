Sexueller Missbrauch am Stiefneffen: Bewährungsstrafe für 61-Jährigen

Zu einer einjährigen Freiheitsstrafe und der Zahlung eines Schmerzensgelds an das Opfer wurde nun ein 61-jähriger Telgter verurteilt. Sein Vergehen: Er hatte sich an seinem Stiefneffen vergriffen. Ins Gefängnis muss der Mann aber nicht.

Weil er im Jahr 2008 oder 2009 ein schlafendes, und damit widerstandsunfähiges, Kind sexuell missbrauchte, wurde ein heute 61-jähriger Telgter zu einer einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, die allerdings zur Bewährung ausgesetzt wurde. In zwei anderen Anklagepunkten wurde der Mann freigesprochen. Zudem muss er ein Schmerzensgeld in Höhe von 2000 Euro an sein Opfer, seinen heute 23-jährigen Stiefneffen, zahlen.