Sicherheit steht an erster Stelle

In Bayern müssen die Schüler seit Montag am Platz und im Sportunterricht keine Maske mehr tragen, in Baden-Württemberg soll die Maskenpflicht am Platz am 18. Oktober fallen. Die nordrhein-westfälische Landesregierung ist derzeit noch unschlüssig. Eine klare Aussage fehlt bislang, wie es nach den Herbstferien in den Schulen weitergehen soll – mit oder ohne Maske.

„Ja, das ist wirklich ein Dilemma“, sagt Mechthild Rövekamp-Zurhove, Leiterin des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums. „Das ist für alle sehr anstrengend. Gerade für die Jüngeren. Auch für das soziale Lernen ist das nicht schön. Ich weiß aber nicht, ob nach den Herbstferien schon die richtige Zeit ist, ohne Masken Unterricht zu machen. Klar, die meisten hoffen auf Maskenfreiheit. Aber wir sollten uns noch ein bisschen Zeit nehmen.“

Rövekamp-Zurhove erinnert an die Erfahrungen aus der Zeit nach den Sommerferien, als die Corona-Zahlen mit den Reiserückkehrern deutlich anstiegen. Ähnliches könne nach den Herbstferien auch geschehen. „Vielleicht sollten wir deshalb noch zwei Wochen warten.“ Außerdem könne man auch erst einmal schauen, welche Auswirkungen der Unterricht ohne Maske in Bayern und Baden-Württemberg habe.

„Manche sind vorsichtiger, besorgter, andere sind da sportlicher“, gibt Rövekamp-Zurhove ihre Eindrücke des Meinungsbildes innerhalb ihres Kollegiums wieder. Es gebe unterschiedliche Auffassungen. Aber sie habe den Eindruck, dass die Kollegen mehrheitlich der Meinung seien, noch ein wenig abzuwarten.



„Wir wünschen uns natürlich, dass es ohne Maske geht“, sagt Steffen Möller, Leiter der Sekundarschule an der Marienlinde. „Aber das geht nur, wenn die Sicherheit gewährleistet ist.“ Es müsse sichergestellt werden, dass es nicht zu neuen Infektionen komme.

Möller weiß aber auch, wie groß die Belastung für die Kinder ist. „Gerade in den Sprachfächer, wo es um die Feinheiten der Aussprachen geht“, weiß Möller. Wo es eben ginge, würden den Schülern schon Freiheiten ermöglicht – etwa auf dem Pausenhof oder auf dem Sportplatz.