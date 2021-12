Sieben neue Ministranten

Unter dem Motto „Wir im Heißluftballon – zwischen Himmel und Erde” wurden sieben Mädchen in die Messdienergemeinschaft St. Clemens aufgenommen. Während einer Messe fand feierlich die Übergabe der Plaketten statt. Propst Dr. Michael Langenfeld, Pastoralreferent David Krebes und die Gemeinde beglückwünschten die neu aufgenommenen Messdienerinnen. Ab jetzt sind sie auch offiziell Mitglieder der Ministrantengemeinschaft und treten den Dienst am Altar an. Im Anschluss an die Messe feierten die Mädchen gemeinsam mit Eltern und Leitern im Pfarrzentrum der Gemeinde.