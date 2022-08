„Achtung!: Sieben Stationen mit und ohne Gott?!“ So heißt eine Open-Air-Veranstaltung für Jugendliche aus dem Dekanat Warendorf und andere Interessierte, die am kommenden Sonntag (21. August) von 17 bis 19.30 Uhr auf der Planwiese stattfindet.

Veranstalter ist die Jugendseelsorgekonferenz im Dekanat. Ein dreiköpfiges Team hat die Fäden in der Hand. Dazu gehört neben Dr. David Krebes, Pastoralreferent in St. Marien, auch Marko Marincel, Leiter des Regionalbüros Ost. Er sagt: „Mit diesem Format wollen wir ein niederschwelliges liturgisches Experiment wagen im Sinne einer zeitgemäßen Spiritualität von Jugendlichen.“ Ilona Flaute, die ehrenamtlich die kirchliche Jugendarbeit in Einen leitet und ebenfalls zum Team gehört, ist nach einer langen Pandemieunterbrechung sehr motiviert, denn sie „habe einfach wieder große Lust auf eine Eventkirche.“

An sieben Stationen geht es um das Thema Achtung im Sinne von Aufmerksamkeit, Respekt und friedliches Zusammenleben.

Zum Ablauf: Um 17 Uhr wird die Aktion nach einer Begrüßung und der Vorstellung der Stationen an der knallroten „Feierwäär“ durch die Moderatoren Ilona Flaute und David Krebes gestartet. Ab 17.20 Uhr sind die Stationen geöffnet.

Station 1: „Scratch for peace“, dreh die Plattenteller mit DJ At von Trust in Wax.

Station 2: „Graffiti for peace and respect“, gestalte Graffitis zusammen mit zwei jungen Künstler im Hinterhof des Jugendtreffs.

Station 3: „Songs for peace“, Livemusik zum Mitsingen oder Zuhören im Singer-Songwriter-Stil auf der Planwiese.

Station 4: „Deine Meinung“, Mach dir einen Button mit deinem ausgewählten Schlagwortmotiv und Schreibwerkstatt.

Station 5: „Hörinsel“, chille im Liegestuhl und lass dich von biblisch-modernen Hörgeschichten am sonnigen Emsufer berieseln.

Station 6: „Bootcamp“, werde zum Team und kooperiere auf spielerische Weise.

Station 7: Erste-Hilfe-Training mit der Malteserjugend aus Telgte!

Um 18.45 Uhr endet das Treiben an den Stationen, gegen 19 Uhr die Veranstaltung.